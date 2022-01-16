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Hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor? Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde hibe desteği veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaflara bir kereliğine mahsus hibe desteği vereceğini açıkladı. Bu anlamda esnafa hibe desteği başvurusu merak edilirken vatandaşlar başvuru ekranını araştırıyor. İşte hibe desteği ayrıntıları ve esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı haberimizde

16 Ocak 2022 Pazar 02:24
Hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor? Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı
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Tüm yurtta 17 günlük kapanmanın ardından zorluk çeken esnafa devlet el uzattı. Esnaflara bir kereliğine mahsus 3 ve 5 bin TL arası hibe desteği sunulurken vatandaşlar desteğin ayrıntıları merak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği açıklaması yaparken iki gruba ayrılarak ödemelerin yapılacağını söyledi. Bu anlamda esnafa yapılacak hibe yardımları e-devlet üzerinden yapılacak. 17 günlük kapanmanın ardından birçok esnaf kepenkleri indirirken maddi sıkıntı çeken vatandaşlar devletten yardım istedi. Koronavirüs salgını devam ederken normallleşme sürecinde yine birçok sektör hizmetine devam edemezken ilerleyen zamanlarda esnafların son durumu belli olacak.

İlk grupta bulunan işletmeler 5 bin TL hibe yardımı alırken ikinci grupta yer alan işletmeler ise 3 bin TL hibe alacak.  İkinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı!

Vatandaşlar duyurunun ardından hibe desteği başvuru ekranını araştırıyor. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için henüz şartlar bulunmuyor. Sizde esnafa hibe desteğinden yararlanmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.


Son Güncelleme: 16.01.2022 02:24
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Anahtar Kelimeler:
Hibe DesteğiE-devletBaşvuru Ekranı
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