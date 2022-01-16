Hibe desteği başvurusu nasıl yapılıyor? Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı

Tüm yurtta 17 günlük kapanmanın ardından zorluk çeken esnafa devlet el uzattı. Esnaflara bir kereliğine mahsus 3 ve 5 bin TL arası hibe desteği sunulurken vatandaşlar desteğin ayrıntıları merak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği açıklaması yaparken iki gruba ayrılarak ödemelerin yapılacağını söyledi. Bu anlamda esnafa yapılacak hibe yardımları e-devlet üzerinden yapılacak. 17 günlük kapanmanın ardından birçok esnaf kepenkleri indirirken maddi sıkıntı çeken vatandaşlar devletten yardım istedi. Koronavirüs salgını devam ederken normallleşme sürecinde yine birçok sektör hizmetine devam edemezken ilerleyen zamanlarda esnafların son durumu belli olacak.

Esnafa hibe desteği e-devlet başvuru ekranı!

İlk grupta bulunan işletmeler 5 bin TL hibe yardımı alırken ikinci grupta yer alan işletmeler ise 3 bin TL hibe alacak. İkinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

Vatandaşlar duyurunun ardından hibe desteği başvuru ekranını araştırıyor. E-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvurular için henüz şartlar bulunmuyor. Sizde esnafa hibe desteğinden yararlanmak için buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.