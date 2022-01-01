Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? ÖTV indirimli araç sahibi olma

Araçlarda ÖTV’nin fazla olmasından dolayı araçlar çok pahalıya satılmaktadır. ÖTV’nin düşmesi ile ucuz bir şekilde araç almanız mümkündür. ÖTV düşmesiyle ucuza nasıl araba sahibi olunur?

Engelli raporuyla ucuza araba sahibi olmak

En az %40 engelli raporuyla düşük ÖTV fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ÖTV %50’ye kadar düşüş gösterebilmektedir. Fakat aracı satın aldıktan sonra 5 sene satış yapamayacaksınız.

Ayrıca ÖTV indirimi ile satışı gerçekleşen aracı sadece engelli raporu olan kişi üstüne alabilmektedir. Bu durumun suistimal edilmemesi için bu şekilde bir kural getirildi. Ek olarak engelli raporu bulunan bir kişinin aracı sürebilmesi için ekstra maliyet ile bakım gerekiyorsa ÖTV’nin hepsi alınmayabilir.