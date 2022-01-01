Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? ÖTV indirimli araç sahibi olma

Araçlarda ÖTV’nin fazla olmasından dolayı araçlar çok pahalıya satılmaktadır. ÖTV’nin düşmesi ile ucuz bir şekilde araç almanız mümkündür. ÖTV düşmesiyle ucuza nasıl araba sahibi olunur?
Engelli raporuyla ucuza araba sahibi olmak
Ayrıca ÖTV indirimi ile satışı gerçekleşen aracı sadece engelli raporu olan kişi üstüne alabilmektedir. Bu durumun suistimal edilmemesi için bu şekilde bir kural getirildi. Ek olarak engelli raporu bulunan bir kişinin aracı sürebilmesi için ekstra maliyet ile bakım gerekiyorsa ÖTV’nin hepsi alınmayabilir.
Son Güncelleme: 01.01.2022 10:20