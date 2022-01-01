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Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? ÖTV indirimli araç sahibi olma

Otomobil fiyatları ÖTV'den dolayı çok fazla arttı. Bazı durumlarda ÖTV indirimi sağlanmaktadır. Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? Bu haberimizde ÖTV indirimli araç sahibi olma detayını sizler için derledik. İşte ÖTV indirimli araç sahibi olma...

01 Ocak 2022 Cumartesi 10:20
Araçlarda ÖTV indiriminden kimler yararlanabilir? ÖTV indirimli araç sahibi olma
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Araçlarda ÖTV’nin fazla olmasından dolayı araçlar çok pahalıya satılmaktadır. ÖTV’nin düşmesi ile ucuz bir şekilde araç almanız mümkündür. ÖTV düşmesiyle ucuza nasıl araba sahibi olunur?

Engelli raporuyla ucuza araba sahibi olmak

En az %40 engelli raporuyla düşük ÖTV fırsatlarından yararlanabilirsiniz. ÖTV %50’ye kadar düşüş gösterebilmektedir. Fakat aracı satın aldıktan sonra 5 sene satış yapamayacaksınız.

Ayrıca ÖTV indirimi ile satışı gerçekleşen aracı sadece engelli raporu olan kişi üstüne alabilmektedir. Bu durumun suistimal edilmemesi için bu şekilde bir kural getirildi. Ek olarak engelli raporu bulunan bir kişinin aracı sürebilmesi için ekstra maliyet ile bakım gerekiyorsa ÖTV’nin hepsi alınmayabilir.


Son Güncelleme: 01.01.2022 10:20
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