2021 zammıyla birlikte bağkur tutarlarının sigorta primlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Sigorta pirimleri, sadece sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız için değil kişilerin emeklilik konularını içeren durumlar açısından önem arzediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'na her ay ödenen sigorta primleri, asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bağkur çalışanları ise 4b kapsamında sigorta primini ödüyorlar. 2021 yılı zammı ile birlikte bağkur çalışanları pirim ödemelerinin ne kadar olacağını merak ediyor.

2021 yılı için 4b çalışanlarının primleri şu şekildedir:

- Asgari ücret üzerinden indirimli sigorta primleri, Bin 55 TL 36 kuruş olarak belirlendi.

- Asgari ücret üzerinden indirimsiz sigorta primleri, Bin 234 TL 25 kuruş olarak belirlendi.

- Asgari ücret üzerinden ödemelerini alan 4b çalışanlarının aylık prim tutarı en az Bin 235 TL, en fazla 9 Bin 257 TL olarak belirlendi.

Esnaf bağkur primleri içinse, sigorta primlerini gününde ödeyen 4b çalışanlarına yüzde beş indirim sağlanıyor. Yüzde beşlik indirimle birlikte en düşük esnaf bağkur primi, bin 55 TL 36 kuruştur. En yüksek esnaf bağkur primi ise 7 Bin 915 TL 22 kuruştur. İndirimsiz esnaf bağku primleri aylık olarak en düşük, Bin 234 TL 23 kuruş iken indirimsiz en yüksek aylık primi, 9 Bin 256 TL 78 kuruştur.

Çifçi bağkur primleri, yüzde 5 indirimle birlikte en düşük, 985 TL 1 kuruş iken yüzde 5 indirimli en yüksek, 7 Bin 387 TL 54 kuruş olarak belirleniyor. İndirimsiz çifçi bağkur primleri, en düşük, Bin 151 TL 96 kuruş iken, indirimsiz en yüksek aylık prim ödemesi, 8 Bin 639 TL 66 kuruştur.

2021 senesinde bağkur çalışanlarının aylık en düşük prim ödemesi, Bin 235 TL'dir.

Bağkur Prim Sorgulama İşlemi

Bağkur prim sorgulama işlemininin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen vatandaşlar için bu işlem e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bağkur primlerinin zamanında ödenmemesi durumunda vatandaşlara birtakım ek ödemeler ve kısıtlamalar getirilebiliyor. Bu ödemeler, Turkiye.gov.tr intenet adresinden kredi kartı kullanan vatandaşlar için kolaylık sağlayabiliyor.