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MEB, seçmeli derslerde tercih süresini 7 Şubat'a uzattı!

Ortaokul ve lise kademeleri için geçerli olan seçmeli ders sürecinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte her iki kademenin ders seçimlerinin 7 Şubat saat 17.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:55
MEB, seçmeli derslerde tercih süresini 7 Şubat'a uzattı!
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Hava muhalefeti nedeniyle öğrencilerin okula gidememesi Milli Eğitim Bakanlığı'nda seçmeli ders seçimi kararının değişmesine neden oldu. Yapılan açıklamada seçmeli dersler için verilen sürenin 7 Şubat tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkili olan kar yağışları eğitimde aksamalara neden oldu ve bir çok okul kar tatili kararı verdi. Yüz yüze eğitime ara veren il sayısının fazlalaşması sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Açıklamada ders seçimi ile ilgili alınan yeni karar duyuruldu.

SON GÜN 7 ŞUBAT!

MEB tarafından alınan kararda, ortaokul ve lise kademelerinde 21 Ocak tarihinde sona erecek olan seçmeli ders sürecinin olumsuz hava şartlarında dolayı öğrencilerin okula gidememesi nedeniyle 7 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi. Buna göre her iki kademe öğrenciler 7 Şubat saat 17.00'a kadar seçmeli ders programını netleştirebilecekler.

 


Son Güncelleme: 20.01.2022 11:55
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Anahtar Kelimeler:
MebSeçmeli Ders SüresiSeçmeli Ders Tercih Süresi7 şubat
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