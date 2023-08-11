Başvuran öğrencilere ayda 1250 TL harçlık! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Başvuran öğrencilere ayda 1250 TL harçlık! Başvurmayan hakkını kaybediyor

Devlet öğrencilerine destekler sunmaya devam ederken her ay 1.250 TL verileceği müjdelendi. KYK başta olmak üzere birçok kurum ve vakıf öğrencilere karşılıksız burs verirken yeni rakamlar belli oldu. Lisans öğrencilerinin ve doktora yapanların yeni burs rakamları haberimizde.

Öğrencilere 1.250 TL ve 3.750 TL aralığında burs verileceği duyuruldu. Devlet tarafından sunulan fırsatlara bir yenisi daha eklenirken eğitim hayatları boyunca rahat yaşayabilmeleri için harekete geçildi.

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM BURS FİYATLARI

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1.250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2.500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3.750 TL

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BAŞVURU DETAYLARI

Geçtiğimiz sene eğitim öğretim döneminde başvurular 15-17 Kasım 2022 tarihinde yapılırken bu senede aynı tarihler arasında olması bekleniyor. E devlet üzerinden yapılan online başvurular için ÖSYM yerleştirme işlemlerini açıklıyor. 

Eğitim
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