Liselilerin uykularını kaçıran karar! MEB gece yarısı öğrencilere kötü haberi verdi

Liseliler üzgün! Milli Eğitim Bakanı önemli kararlarını gece yarısı açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LİSE KARARLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı basın toplantısında lise öğrencilerini yakından ilgilendiren kararları bildirdi. Tekin açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Okul terk edenlerle ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili değişiklikler öğretim senesi başlamadan paylaşılacak.





Aynı şekilde ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın da şikayetleri var. Bunlardan bir tanesi de lisede sınıf tekrarı olmamasıyla ilgili. Bu bizim de gündemimizdeydi. Bununla ilgili bir önlem alınacak ve yeni dönemde sınıf tekrarı mümkün olacak. Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili de bir kere daha söyleyeyim. Bu konuda önümüzdeki sene sonunda çocuklarımız af veya başka beklenti içinde olmasın. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddiyiz. Şimdiden uyarmış olayım, sonra bir problemle karşılaşılmasın.'