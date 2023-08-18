Liselilerin uykularını kaçıran karar! MEB gece yarısı öğrencilere kötü haberi verdi

Liselilerin uykularını kaçıran karar! MEB gece yarısı öğrencilere kötü haberi verdi

Milli Eğitim Bakanlığı liselileri yakından ilgilendiren kararları paylaştı. Sınıfta kalabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Liseliler üzgün! Milli Eğitim Bakanı önemli kararlarını gece yarısı açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI LİSE KARARLARI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı basın toplantısında lise öğrencilerini yakından ilgilendiren kararları bildirdi. Tekin açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Okul terk edenlerle ilgili sorunlar yaşanıyor. Bu konuyla ilgili değişiklikler öğretim senesi başlamadan paylaşılacak. 

lise sınıflarda kalma geri geliyor

Aynı şekilde ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın da şikayetleri var. Bunlardan bir tanesi de lisede sınıf tekrarı olmamasıyla ilgili. Bu bizim de gündemimizdeydi. Bununla ilgili bir önlem alınacak ve yeni dönemde sınıf tekrarı mümkün olacak. Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili de bir kere daha söyleyeyim. Bu konuda önümüzdeki sene sonunda çocuklarımız af veya başka beklenti içinde olmasın. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda ciddiyiz. Şimdiden uyarmış olayım, sonra bir problemle karşılaşılmasın.' 

Eğitim
Lise 1-2-3-4 sınıflara kötü haber! MEB'den öğrencileri üzen karar çıktı
Lise 1-2-3-4 sınıflara kötü haber! MEB'den öğrencileri üzen karar çıktı
Başvuran öğrencilere ayda 1250 TL harçlık! Başvurmayan hakkını kaybediyor
Başvuran öğrencilere ayda 1250 TL harçlık! Başvurmayan hakkını kaybediyor
Üniversite öğrencilerine son dakika duyurusu! KYK burs ve kredisi alanlar dikkat!
Üniversite öğrencilerine son dakika duyurusu! KYK burs ve kredisi alanlar dikkat!
Başarı şans işi çıkmadı! YKS birincisi genç bakın bir yılda toplam kaç soru çözmüş!
Başarı şans işi çıkmadı! YKS birincisi genç bakın bir yılda toplam kaç soru çözmüş!
Okullarda 3 gün tatil uygulaması başlıyor! Artık 4 gün okul 3 gün tatil var
Okullarda 3 gün tatil uygulaması başlıyor! Artık 4 gün okul 3 gün tatil var
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine duyuruldu! Sistemde büyük değişiklik: Artık böyle uygulanacak
Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine duyuruldu! Sistemde büyük değişiklik: Artık böyle uygulanacak
Açıköğretim fakültesi öğrencileri dikkat! Böyle yenilik görülmedi
Açıköğretim fakültesi öğrencileri dikkat! Böyle yenilik görülmedi