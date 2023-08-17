Lise 1-2-3-4 sınıflara kötü haber! MEB'den öğrencileri üzen karar çıktı

Türkiye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan yeni eğitim dönemi için yapılan hazırlıklarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Tekin, liselerde sınıf tekrarının uygulanmasının planlandığını ve aynı zamanda devamsızlık affının sona ereceğini duyurdu. Bu kararların öğrencilerin eğitim kalitesi ve disiplini açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleşen bir toplantıda, medya temsilcileriyle bir araya gelerek eğitim alanındaki güncel gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmenlerin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik yaptıkları iyileştirme çalışmalarını anlatırken, özellikle yer değiştirme sürecinde önemli düzenlemeler getirdiklerini belirtti.

Ayrıca, yardımcı kitaplar ve seçmeli dersler gibi konularda yürüttükleri çalışmanın yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden Tekin, okul terkleriyle ilgili sorunların ele alınacağı mevzuat değişikliklerinin de yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce hayata geçirileceğini aktardı.

SINIF TEKRARI GERİ GELİYOR





Bakan Yusuf Tekin, özellikle ortaöğretim seviyesindeki öğretmenlerin sıklıkla eleştirdiği konulardan birinin, liselerde sınıf tekrarının olmamasının yarattığı sorunlar olduğunu belirtti. Bu hususun Bakanlığın gündemine alındığını ve yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir sürecin uygulanacağını açıkladı.

Ayrıca, 11. sınıftan 12. sınıfa geçiş döneminde açık liseye kaymaların arttığına dikkat çeken Bakan Tekin, bu konuda da önemli tedbirler alacaklarını ve açık öğretime kayıt süreçlerini daha sıkı hale getireceklerini vurguladı. Kovid-19 salgını döneminde elektronik sınavların yeniden eski düzene döneceğini söyledi.

Devamsızlık ve sınıf tekrarı konularında da hassas olduklarını belirten Bakan Tekin, öğrencilerin devamsızlık durumlarının önemli olduğunu ve bu konuda sıkı denetim yapacaklarını ifade etti.

Bakan Tekin, ayrıca özel okulların servis ve yemek ücretleri gibi konularda da düzenlemeler yaptıklarını ve denetim mekanizmalarını sıkılaştıracaklarını belirtti. Öğretmen yetiştirme süreçlerine önem verdiklerini ve bu konuda revizyonlar yapacaklarını vurguladı.

Özellikle atanamayan öğretmenler konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, her söylemin politize edilmemesi gerektiğini belirterek, atanamayan öğretmen sayısının arttığını ancak bu konuda sağlıklı bir dengenin kurulması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı maddelerinin iptal edildiğini belirten Tekin, bu konunun yakın zamanda ele alınacağını ve öğretmenlerin talepleri doğrultusunda daha kapsamlı bir şekilde ele alınabileceğini söyledi.

Toplantıda Bakan Tekin, eğitim alanındaki gelecek planları ve projeler hakkında da detaylı bilgi verdi. Geleceğe yönelik atılacak adımların eğitim sistemini daha iyi bir seviyeye taşımayı amaçladığını ifade etti.