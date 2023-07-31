Üniversite öğrencilerine son dakika duyurusu! KYK burs ve kredisi alanlar dikkat!

Üniversite öğrencilerine son dakika duyurusu! KYK burs ve kredisi alanlar dikkat!

Hem zamlar hem de dolar kurunda yer alan sürekli artışlarla dil sınavları ücretleri ikiye katlandı. Öğrencileri ve ebeveynlerini üzen rakamlar açıklandı…

Öğrencilerin yurt dışında eğitim almak üzere girdikleri TOREFL ve IELTS sınavlarının katılım ücreti iki katına çıktı. Zamların ve dolar kurunun sürekli artmasından dolayı ise iki sınavın da katılım ücreti TL olarak yükseldi. Geçen senelerde 157 dolar olan TOEFL sınavı 185 dolar oldu.

YDS Sınavına Yöneliyorlar

 Öğrencilerin dil seviyelerini kanıtlamak üzere birden fazla kez sınava girmek isteyebiliyorlar. Zamları değerlendiren İngilizce Eğitmeni Metanet Dalgül; ‘’Birçok öğrenci dolar kurunun arması ile sınav ücretlerine ödeyemeyip sadece Türkiye’de geçerli olan YDS sınavını tercih edecek.’’ Şeklinde açıklama yaptı.

Eğitim
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