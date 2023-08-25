Devlet öğrencilere 1300 TL kırtasiye yardımı yapacak! Başvuru şartlarına dikkat

Son Dakika Haberi: Okula Giden Öğrencilere Yönelik Kırtasiye Yardımı Başvuruları E-Devlet Üzerinden Alınmaya Başlandı Hükümet, eğitim alanında yeni bir adım atarak okula giden öğrencilere destek olmak amacıyla kırtasiye yardımı sağlayacak. Bu yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Son Dakika Haberi: E-Devlet Üzerinden Okula Giden Öğrencilere Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı

Okulların açılmasına yakın bir süre kala belediyeler tarafından sunulan kırtasiye yardımı hakkında son dakika duyurusu yapıldı. Bu kapsamda, vatandaşlara kırtasiye yardımından faydalanabilmek için başvuruları E-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi. İşte başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylar:

Kırtasiye Yardımı Duyurusu

E-Devlet üzerinden yayınlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Vatandaşların belediyeye gitmeden e-Devlet aracılığı ile elektronik ortamda Sosyal Yardım talebinde bulunabilmesi ve bu talebi sorgulayabilmesi amacıyla hazırlanmış bir hizmettir."

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, E-Devlet kapısı üzerinden e-belediye başvuru sayfasına giderek aşağıda yer alan bilgileri doldurarak kırtasiye yardımı başvurusu gerçekleştirebilecekler.

Başvuru İçin Gerekli Bilgiler

• Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

• Öğrenci çocuğuna ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

• Okuldan alınmış öğrenci belgesi

• Veli için gelir belgesi veya işsizlik durumunu gösteren SGK belgesi

• Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerinin nüfus kayıt örneği

• Eğer aile kiralıkta oturuyorsa kira sözleşmesi

• Evin tapusu aile üyelerinden birine aitse tapu fotokopisi

• Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

• Muhtarlıktan alınmış fakirlik belgesi

Başvuru Ekranı





Başvurular E-Devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Başvurunuzu gerçekleştirmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterlidir:

https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671

Yukarıdaki linki tıkladıktan sonra "KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRUL" seçeneğine tıklayın. Bu adımı tamamladıktan sonra uygulama sayfasına yönlendirilerek başvuru ekranına erişebilirsiniz.

Okula Gidecek Ailelere Aylık Destek

Kırtasiye yardımı kapsamında okula gidecek ailelere aylık 3571 TL destek sağlanacaktır. Yardımın şartları şu şekildedir:

Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım tedbiri kararı alınan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınlarına teslim edilebilecek çocuklar.

Ekonomik nedenlerle desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek çocuklar.

Koruma tedbiri kararı bulunmayan ancak sosyal ve ekonomik destek hizmeti ile ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Yaş sınırlarını tamamladıkları halde bakım tedbir kararı nedeniyle kuruluşlarda kalan gençler.

Olağanüstü durumlar (felaket, afet, hastalık, kaza) nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma düşen çocuklar ve gençler.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru

Başvurunuzu tamamlamak için yukarıdaki linke tıklayarak "KİMLİĞİMİ ŞİMDİ DOĞRULA" seçeneğine tıklayarak başvuru ekranına erişim sağlayabilirsiniz.