İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...

Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi? haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 30 Aralık 2020 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 06:14
Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?
Takip Et:

Örgün öğretimi tercih etmeyenler için ülkemizde 3 farklı üniversitenin sunduğu açık öğretim sistemi bulunmaktadır. Okula gitmeye zamanı olmayan ya da yaşadığı şehirde üniversite bulunmayan kişiler açık öğretim sistemi ile önlisans ya da lisans eğitimi alabilmektedir.

Açıktan üniversite nasıl okunur?

Açıktan üniversite okuyabilmek için öncelikle ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeniz gerekmektedir. Sonrasında sınav sonucunuza göre tercih yapmalısınız. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteye kayıt yaptırarak eğitiminize başlayabilirsiniz.

Ülkemizde açık öğretim sistemi ile eğitim veren 3 üniversite bulunmaktadır. Bunlar Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi (AÖF), İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi’dir (ATAAÖF).

Bu üniversitelere kayıt yaptırdıktan sonra okulların online platformlarını ve kitaplarını kullanarak eğitim alınabiliyor. İlerleyen aylarda ise ara sınav ve final sınavları düzenleniyor. Çoktan seçmeli olan bu sınavlardan alınan puanlar ile derslerden geçme durumu belirleniyor. Öğrencinin tüm ders kredilerini başarıyla tamamlaması sonrasında üniversiteden mezun olma hakkı elde ediyor.

Açıktan üniversite bölümleri neler?

Açık öğretim sistemi ile eğitim veren üniversitelerde örgün eğitimlerde bulunan ön lisans ve lisans bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümlerin listeleri şöyledir;

Anadolu Üniversitesi açık öğretim fakültesi bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-

Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Adalet

-Aşçılık

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

-Coğrafi Bilgi Sistemleri

-Çağrı Merkezi Hizmetleri

-Çocuk Gelişimi

-Dış Ticaret

-Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım

-Emlak Yönetimi

-Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

-Ev İdaresi

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-İlahiyat

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İşletme Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Kültürel Miras ve Turizmi

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Lojistik

-Marka İletişimi

-Medya ve İletişimi

-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

-Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

-Özel Güvenlik ve Koruma

-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

-Radyo ve Televizyon Programcılığı

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Sosyal Medya Yöneticiliği

-Spor Yönetimi

-Tarım Teknolojisi

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Yaşlı Bakımı

-Yerel Yönetimler

-Web Tasarımı ve Kodlama

Lisans bölümleri:

-

Felsefe

-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmetler

-Sosyoloji

-Tarih

-Türk Dili ve Edebiyatı

-Yönetim Bilişim Sistemleri

-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

-İktisat

-Maliye

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Uluslararası İlişkiler

-Havacılık Yönetimi

-İşletme

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-Adalet

-Çocuk Gelişimi

-Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Kültürel Miras ve Turizm

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Yaşlı Bakımı

Lisans bölümleri:

-Coğrafya

-Çocuk Gelişimi

-Egzersiz ve Spor Bilimleri

-İktisat

-İnsan Kaynakları Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İşletme

-Rekreasyon

-Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

-Sosyoloji

-Tarih

-Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

-Yönetim Bilişim Sistemleri

Lisans tamamlama bölümleri:

-Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-Hemşirelik

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Bölümleri

Ön lisans bölümleri:

-

Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Adalet

-Bankacılık ve Sigortacılık

-Bilgi Yönetimi

-Bilgisayar Programcılığı

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

-Çağrı Merkezi Hizmetleri

-Çocuk Gelişimi

-Dış Ticaret

-Emlak Yönetimi

-Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

-Halkla İlişkiler ve Tanıtım

-İlahiyat

-İslami İlimler

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-İşletme Yönetimi

-Laborant ve Veteriner Sağlık

-Lojistik

-Özel Güvenlik ve Koruma

-Radyo ve Televizyon Programcılığı

-Reklamcılık

-Sağlık Kurumları İşletmeciliği

-Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği

-Sosyal Hizmetler

-Spor Yönetimi

-Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

-Turizm ve Otel İşletmeciliği

-Turizm ve Seyahat Hizmetleri

-Yeni Medya ve Gazetecilik

-Yerel Yönetimler

Lisans bölümleri:

-Çocuk Gelişimi

-Egzersiz ve Spor Bilimleri

-Grafik Sanatlar

-Halkla İlişkiler ve Tanırım

-İşletme

-Kamu Yönetimi

-Reklamcılık

-Rekreasyon

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

-Sosyoloji

-Tarih

-Tekstil ve Moda Tasarımı

Lisans tamamlama bölümleri:

-

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

-İş Sağlığı ve Güvenliği

-Sağlık Yönetimi

-Sosyal Hizmet

Üniversite sınavına girmeden açıktan okumak mümkün mü?

Açık öğretimden üniversite okumak için YKS’ye girilmesi şarttır. Ancak daha önce bir ön lisans ya da lisans programından mezun olmuş veya okumaya devam ediyorsanız sınava girmeden ikinci üniversiteyi okuyabilirsiniz. Bunun için en önemli şart daha önce bir üniversiteden mezun ya da eğitime devam ediyor olmanız gerekmektedir.

Aynı anda iki üniversite okunur mu?

Örgün öğretime kayıtlı olan bir öğrencinin aynı anda çık öğretim programlarından birinde okuması mümkündür. Öğrenciler biri örgün diğeri açık öğretim olması şartıyla aynı anda iki üniversiteyi okuyabilmektedir.



Son Güncelleme: 30.12.2020 06:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ön LisansLisansAçık öğretim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!
Okullarda karne dağıtımı olacak mı? Karneler ne zaman dağıtılacak?
Okullarda karne dağıtımı olacak mı? Karneler ne zaman dağıtılacak?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma canlı ders olacak mı?
TRT EBA’da Yeni Haftanın Programı belli oldu! 28 - 31 Aralık Eba tv yayın akışı
TRT EBA’da Yeni Haftanın Programı belli oldu! 28 - 31 Aralık Eba tv yayın akışı
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği
TOBB'dan 30 bin öğrenciye klavyeli tablet desteği

Popüler Haberler

Açıktan üniversite nasıl okunur? Açıktan üniversite okuyanlar yüksek lisans yapabilir mi?
Alev Alev yeni bölüm neden yok? 31 Aralık Alev Alev neden yayınlanmadı, yeni bölüm ne zaman?
Tiktok video nasıl kaydedilir? Tiktok’ta dudak dublajı
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2020
Sol Yanım 31 Aralık yeni bölüm yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak? Sol Yanım var mı, yok mu, neden yok?
2020 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 30 Aralık 2020 Çarşamba Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
2021 hibe kredi veren devlet kurumları başvuru şartları ve adresleri
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma
CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? Chp kurultay ve seçim tarihleri
Devrim Arabaları neden üretilmedi? Devrim arabası hikayesi nedir?
Fox Ana Haber canlı izle - 3 Ekim Perşembe
Sokakta sigara İçmenin yasak olduğu illerde sokakta cezası ne kadar?
Netflix Türkiye Aralık 2020 yeni diziler ve filmleri
Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 30 Aralık 2020 Çarşamba
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Survivor yarışmacısı Cemal Hünal kimdir, kaç yaşında?
2021 Süt parası ne kadar olacak belli oldu mu? 2021 Süt parası başvuru şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.