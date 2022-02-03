Zonguldak'ta alkollü koca dehşeti: Eşini çekiçle öldürdü!

Korkunç olay Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Gemiciler Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre Şahizer Ayçelebi isimli kadın eve alkollü olarak gelen eşi Ahmet Ayçelebi ile tartışmaya başladı. Eşine alkol içtiği için tepki gösteren kadın evin önünde duran araçlarının lastiklerini patlattı ve havasını indirdi. Arabanın anahtarını saklayan Şahizer Ayçelebi eşi tarafından başına çekiçle vurularak acımasızca öldürüldü.

Eşini öldüren Ahmet Ayçelebi, daha sonra oğlunu aradı ve annesini öldürdüğünü söyledi. Apar topar eve gelen oğlu, annesini yerde kanlar içinde görürken durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Şahizer Ayçelebi'nin olay anında hayatını kaybettiğini belirlediler.

Talihsiz kadının cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası hastane morguna kaldırılırken Ahmet Ayçelebi ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.