Zeytinburnu’nda bıçaklı gaspçılar dehşet saçtı!

İstanbul’un Zeytinbunu ilçesinde yaşanan gasp olayı neredeyse bir kişinin canına mal oluyordu. İlçeye bağlı Nuripaşa Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre elindeki çantasında 30 bin doları olan Afganistan uyruklu Khodai Nazar, evinin bulunduğu sokağa girdikten sonra maskeli 3 kişinin kendisini takip ettiğini fark etti.

Sokağı dönmeye çalışırken maskeli kişilerin saldırısına uğrayan Nazar, meydana gelen arbedede 6 yerinden bıçaklandı ver kanlar içinde kaldı. O sırada şüpheli kişiler Nazar’ın belinde olan ve içerisinde 30 bin dolar bulunan çantayı almaya çalıştı. Uzun süren boğuşmalardan sonra Nazar, şüphelilerden birini tuttu fakat diğer 2 şüpheliye çantasını kaptırdı.

Khodai Nazar'ın yakınları olayı görür görmez ellerindeki kurusıkı tabancayla Nazar'ın yanına geldiler. Nazar'ın yakaladığı şüpheliyi darp eden Nazar'ın yakınları durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, yaralanan Khodai Nazar'ı ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, olay yerinde olan polis ekipleri, yakalanan gaspçıyı gözaltına aldı ve karakola götürdü.

Olayı görenlerinde ifadesini alan polis güvenlik kameralarını izledikten sonra maskeli 2 kişiyi yakalamak için bir çalışma başlattı.