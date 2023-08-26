Zekasıyla dikkat çekenler 10 saniyede 5 farkı görüyor! Bulanın zeka testlerine ihtiyacı kalmayacak

Bulmaca çözmek ya da puzzle yapmak gibi aktiviteler insanın hem ruhunu dinlendiriyor hem de zeka seviyemizin artmasında rol oynuyor. Eğlence severlerin bu bulmacayı çözmesi çok uzun sürmeyecektir. İşte haberin devamı…

Zekâ testleri çözmek, yüksek derecede dikkat ve görsel zekâ gerektirir. Beyin gelişimini destekleyen zekâ testleri stresi azaltmaya yardımcı olabilir. Sosyal medyadaki zekâ testlerindeki veya optik illüzyonlardaki detayları çok az insan fark eder. Boş zamanınız mı var zamanınızı değerlendirmenin en eğlenceli yolu aşağıdaki bulmacayı çözmek. İşte detaylar…







SADECE YÜKSEK IQ'YE SAHİP OLANLAR ARADAKİ 5 FARKI 18 SANİYEDE BULUYOR! BU TESTİ ÇÖZENLERİN IQ’SU 150’NİN ÜZERİNDE

Beyninize meydan okumaya ve zekanızı test etmeye hazır mısınız? Bu sadece IQ'su yüksek kişilerin 18 saniyede çözebileceği bir zekâ testidir. Bu testte merada otlayan iki inek arasındaki 5 farkı bulmanız gerekiyor. Bu farklılıklar o kadar küçüktür ki neredeyse göz ardı edilirler. Bu testi çözmek için dikkatli, hızlı ve analitik olmanız gerekir.

Bulmacalar beyninizi çalıştırmanın ve bilişsel işlevinizi geliştirmenin en eğlenceli yollarından biridir. Bu oyunlarla hem eğlenebilir hem de öğrenebilirsiniz. Ayrıca bulmacalar beyninizi sağlıklı tutmanıza ve yaşlanmanın etkilerini azaltmanıza yardımcı olur.

Bu testi çözmeniz için size sadece 18 saniye veriyoruz. Bu dönemde 5 fark bulursanız IQ'nuz 150'nin üzerindedir. Bu sizin yeteneğinizin olduğunu gösterir. Peki hazır mısın? İşte size 2 görsel:





Gördüğünüz gibi bu iki resim neredeyse aynı. Ancak yakından bakarsanız aralarında 5 fark olduğunu fark edeceksiniz.

Bu iki resim arasında neredeyse aynı 5 fark bulabilirseniz tebrik ederiz. Bu IQ'nuzun yüksek olduğunu gösterir.

Eğer bulamazsanız endişelenmeyin. Sorunun cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

Öncelikle 5 farktan 3'ü hemen dikkatinizi çekecektir. Ancak gerisini bulmak gerçekten kolay değil.

18 saniyede sonuç alamayanlar için cevap aşağıda...





Fareye, ineğin kuyruğuna, gözlerine, göbeğine ve ağzındaki çimene bakanlar hiç zorlanmadan çok kolay bir şekilde 5 farkı buldular.