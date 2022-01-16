Yurt dışına kargo göndermek isteyen kişiler yüksek maliyet nedeniyle en uygun kargo şirketini araştırıyor. Yurt dışına kargo göndermek için birçok kargo şirketi bulunmaktadır. Bunlardan en uygun maliyetlisi PTT Kargo olarak öne çıkıyor.

Yurt dışına ucuz kargo nasıl gönderilir?

PTT Kargo iletişim

Yurt dışına kargo göndermek için PTT Kargo firmasını tercih edebilirsiniz. PTT Kargo’nun intenet sitesinden göndereceğiniz ürünler için kargo ücretini kolayca hesaplayabilirsiniz. Öneğin PTT Kargo ile Almanya’ya kargo göndermek istiyorsanız ortalama ücretlendirme 121 TL olacaktır.

PTT Kargo ile gönderdiğiniz ürünlerin durumunu sorgulamak için PTT Kargo’nun iletişim numarası olan 444 1 788 numarasını arayabilirsiniz. PTT şubelerine ait telefon numaralarını öğrenmek için ise 0312 509 50 50 iletişim hattını kullanabilirsiniz.