Yeni kimlik kartı başvurusu nasıl yapılmaktadır? Çipli kimlik kartı ücretleri

Eski kimlik kartı kaybolduğunda ya da çalındığında, yeni kimlik kartıyla yenilenmesi gerekmektedir. bununla birlikte evlenme,yeni doğan için de yeni kimlik kartı alınmalıdır. Kimlik kartınız kaybolduğunda ilk olarak kayıp çalıntı bildirimi yapmalısınız. Yapılan başvurunun ardından işlemler tamamlanır ve yeni çipli kimliğinizi alabilirsiniz. Yeni çipli kimlik kartını kaybettiğinizde Alo 199’dan bilgi alabilirsiniz.

Kimlik kartının alınması için randevunun alınması gerekmektedir. Randevu alarak bulunduğunuz ilin Nüfus Müdürlüğü’nde işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kimlik başvurusu sırasında bilgilendirme amacıyla kişiden iletişim bilgileri ve mail adresleri alınmaktadır.

Yeni kimlik başvurusu için gerekli belgeler

Kaybolmadıysa eski kimlik kartı

Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Değişim ücreti dekontu

Değişim ücretleri başvurudan önce vergi dairesinin intenet sitesinden ya da Ziraat Bankası’ndan yatırılır.

Kimlik yenileme, kayıp durumunda, evlilik yapıldığında ve yeni doğan için kimlik yenilemek zorunludur.

Yeni kimlik kartı ücretleri

Eski kimlik kartını yeni çipli kimlik kartıyla yenilemek -25 TL

Kayıp olduğunda -50 TL

Evlilik halinde – 25 TL

Yeni doğan kişinin 1 ay içerisinde ücretsiz kimlik kartı oluşturulur. 1 ay içinde kaydı olmayan yeni doğan için -25 TL

Aşağıdaki linkten vergi dairesi üzerinden harç bedellerini ödeyebilirsiniz.

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7

Yeni kimlik kartının başvurusunu Alo 199’dan ya da aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

https://randevu.nvi.gov.tr