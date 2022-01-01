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Yaşlılık aylığı PTT 65 Yaş nasıl alınmaktadır? Hangi şartlar var, maaşı ne kadar?

PTT 65 yaş yaşlılık aylığı almak isteyen vatandaşlar için başvuru nasıl yapılır hangi belgeler gerekmektedir sizler için araştırdık. 65 yaş yaşlılık aylığı nereden alınmaktadır? Yaşlılık aylığı ne kadardır? Yaşlılık aylığı için gerekli koşullar nelerdir? Merak ettiğiniz bütün soruların cevapları haberimizde. Yaşlılık aylığı hakkında merak ettikleriniz. İşte ayrıntılar...

01 Ocak 2022 Cumartesi 00:21
Yaşlılık aylığı PTT 65 Yaş nasıl alınmaktadır? Hangi şartlar var, maaşı ne kadar?
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PTT 65 yaş yaşlılık aylığı 2021

Sosyal güvencesi olmayan ve yaşlılık aylığı almak isteyen 65 yaş vatandaşlar PTT’den yaşlılık aylığı almaktadırlar. Yaşlılık aylığını almak isteyen 65 yaş vatandaşlar bulundukları yerde ki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden başvurularını yapmaktadırlar. 65 yaş vatandaşlar istenilen koşulları sağlıyorsa PTT yaşlılık aylığını almaktadırlar. 

Başvuran kişiye başvurduğuna dair bir belge verilmektedir. Başvurular en geç 30 gün içinde sonuçlanmaktadır. Sahte bilgilerle başvuru yapanların başvuruları kabul edilmemektedir. Aksi taktirde cezai işlemler yaptırılabilir. 

Yaşlılık aylığı almak için gerekli koşullar nelerdir?

-T.C vatandaşı olmak

-65 yaşını doldurmuş ve 65 yaş üzeri olmak

-SGK’dan faydalanmıyor olmak

-Muhtaçlık sınırının altında olmak

Bu koşulları sağlayan 65 yaş vatandaşlara PTT yaşlılık aylığı verilmektedir. 

Başvuru yaparken bazı belgeler gerekmektedir. Bunlar:

*Fakirlik belgesi

*Kimlik belgesi

*Vesikalık fotoğraf (2 adet)

*Sosyal güvencesinin bulunmadığına dair belge

Tüm bu şartlar ve belgeleri bulunduranlar Vakıflar Genel Müdürlüğüne ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapabilirler. 

Pandemiden dolayı bir avantaj sağlanmış ve e-devlet üzerinden başvuru yapabilmektesiniz. Bunun için ilk önce e devlete giriş yapmalısınız. Daha sonra arama butonuna girerek Sosyal Güvenlik Kurumu yazmalısınız. Tıklayarak emeklilik Uygulamaları başlığının altındaki 5510 sayılı kanun 4/1 c kapsamında yaşlılık aylığına tıklayarak çıkan sayfada başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Yaşlılık aylığı ne kadar?

Yıl geçtikçe miktarı da değişen bir aylıktır. PTT 65 yaş yaşlılık aylığı 2021 yılına ait 864,89 TL’dir.

Yaşlılık aylıkları yılda dört kez her ayda bir olacak şekilde ödenmektedir. 

-Doğum yılının son rakamı 0-5 olanlar ayın 5’inde

-Doğum yılının son rakamı 1-6 olanlar ayın 6’sında

-Doğum yılının son rakamı 2-7 olanlar ayın 7’sinde

-Doğum yılının son rakamı 3-8 olanlar ayın 8’inde 

-Doğum yılının son rakamı 4-9 olanlar ayın 9’unda yaşlılık aylığını almaktadırlar. 

Yaşlılık aylığından kimler yararlanamaz?

*T.C vatandaşı olmayan yaşlılar

*Dul aylığı alan yaşlılar

*65 yaş altı olan vatandaşlar

*Sigortası olan yaşlılar

*Asgari maaş düzeyinde maaş alanlar

*Nafaka alanlar

*Başvurusu reddedilenler

*Özel bakım evlerinde ücretli bakım alan yaşlılar


Son Güncelleme: 01.01.2022 00:21
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PTT 65 YaşYaşlılık Aylığı2021 Yaşlılık Aylığı
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