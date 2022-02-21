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Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor

Vural Tumbar yeni kitabını okuyucularına sundu. Vural Tumbar’ın ikinci kitabı olan Suç ve Para, okuyucularını bekliyor. Bir banka soygunu hikayesini konu alan Suç ve Para, film gibi bir hikayeyle okuyucu karşısına çıkıyor. Peki, kitabın detaylı konusu ne? Kitabı nereden alabilirsiniz? İşte bu soruların cevabı...

21 Şubat 2022 Pazartesi 18:18
Vural Tumbar’dan bir kitap daha! Suç ve Para okuyucusunu bekliyor
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Vural Tumbar’ın ikinci kitabı Suç ve Para, raflardaki yerini aldı. İlk kitabıyla beğeni toplayan Vural Tumbar, ikinci kitabı Suç ve Para’yı okuyucularına sundu. Bir banka soygunu hikayesini konu alan kitap, film gibi bir hikayeyle okuyuculara sunuldu. İşte kitabın konusu ve kitabı alabileceğiniz intenet adresleri...

Suç ve Para’nın konusu

Kitap bir banka soygununun hikayesini ele alıyor. Kredi çekmek için bankaya giden Turan’ın hikayesini ele alan kitap, Turan’ın bir banka soygunun ortasına düşmesiyle ilerliyor. Borçlarından dolayı sıkıntıda olan ve kredi çekmeye çalışan Turan, kredi isteğini bankaya iletiyor ancak olumsuz yanıt alıyor. Tam bu sırada 3 kişi bankayı soymak için içeri giriyor. 10 dakika içerisinde bankayı soyup kaçmayı düşünen hırsızların planı tutmadı ve B planı yapmak durumunda kaldılar. Bu noktada soyguncuların Turan’a ihtiyacı oldu. Polisle aralarındaki iletişimi Turan sayesinde kuran soyguncular, Turan’a haberci görevini verdi. Bankaya kredi çekmek için giden Turan artık tehlikeli bir görevin içerisindeydi. Tam bu noktada Turan’ın bir seçim yapması gerecekti. Ya soyguncuların tarafında olacaktı ya da polise yardım edip soyguncularını yakalatacaktı. Turan’ın yapacağı bu seçim hayatının geri kalanını belirleyecekti.

Vural Tumbar- Suç ve Para kitabının satıldığı siteler

Suç ve Para- kırmızıkedi

Suç ve Para- bkmkitap.com

Suç ve Para- amazon.com.tr



Son Güncelleme: 21.02.2022 18:18
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Vural TumbarSuç Ve ParaKitap
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