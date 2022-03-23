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Vücut Tipine Göre Pantolon Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Doğru kıyafet seçimi vücut tipi ile alakalı bir durum olduğu için seçenekleri iyi değerlendirmek ve karar vermek gerekir.

23 Mart 2022 Çarşamba 17:15
Vücut Tipine Göre Pantolon Seçimi Nasıl Olmalıdır?
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Göbek Bölgesi Genişse

Armut vücut tipinde genelde üst kısım omuzlar dardır ve göbek kısmı kalçalarla beraber geniştir.  Bu nedenle bu bölgeye odaklanarak toparlayıcı ve orantılı görüntü elde etmek üzere yüksek bel seçim yapabilirsiniz. Pantolonunuzun yüksek bel olması yanında dar kesim paçaları da ekstra önemlidir. Çünkü alt paça bölümü geniş olursa kilolu görüntü oluşabilir. Koyu renk boru paçalardan seçebilirsiniz. Renkli ve desenli pantolonlar orta kısmı daha da genişletir ve kaçınmak gerekir.

Alt Kısım Darsa

Omuzlar geniş ve alt kısım darsa bu vücut tipi elma tipi olarak bilinmektedir. Pantolon seçiminizde hemen her türlü pantolonu kullanabilirsiniz. Düşük ve yüksek bel, paça kalınlıkları da farklı seçimler yapılabilir.  dar paça kotlar açık renk kullanılırsa ekstra şıklık katabilir. Renk olarak da yeşil, turuncu, bordo gibi pantolon modelleri ideal olabilir.

Orantılı Vücutlar İçin Pantolon Modelleri

Kum saati vücut tipine göre pantolon seçimi için geniş bir seçenek ağına sahipsiniz. Orantılı vücutta omuzlar ve alt kısım arasında bir orantı vardır. Bel bölgesinde oyuntu ile kum saati şekli görülür. Orantıyı bozmayacak şekilde ürün seçmelisiniz.  Bacak boyunuz üst kısma göre kısaysa üst kısımda açık renkler ve pantolonda koyu renklere odaklanmalısınız.

Düz Vücut Tiplerinde Pantolon Seçimi

Vücudunuz oyuntusuz ve düz iniyorsa, bu halde kot seçimi en ideal kumaş türü olacaktır. kot pantolonlarda kendiliğinden tasarım özelliği düz vücudu olanlara hareket ve doğru bir dokunuş katacaktır. Bu vücut tipi keten kumaşlardan uzak durmalıdır. Keten kumaşın kendi düzleştirici özelliği vardır.

Bacak Boyu Üste Göre Uzunsa

Bazı kişilerde üst kısım alta göre daha kısadır ve bacak boyu uzundur. Bu gibi hallerde dengeyi kurmak için düşük bel seçebilirsiniz. Yüksek bel pantolon modelleri bacak boyunuzu daha da uzatır ve üstü kısaltır. Pantolon ve ayakkabı kullanımı ile vücut tipi değerlendirmesi yapılırsa da kısa boy bacaklarda topuklu kullanımı kalın taban şeklinde olabilir. Vücudun üst kısmında uzun giysiler kullanılmamalıdır.
 

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