Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası

Vodafone faturasız hat kullanan müşterilerine, belirlenen kampanyalara geçiş yaptığında hat abonelerine 6 ay boyunca fatura ücreti garantisine her ay pakete ek 1GB intenet veya 250 dakika konuşma hakkını 1 TL olarak sunmaktadır. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanılır?

Bu kampanyadan yararlanmak için belirlenen yeni kolay paketlerden birine geçiş yapmak yeterli olacaktır. Kolay paketlerden birine geçen abone,kampanyadan yararlanabilir. Vodafone’un faturasız kolay paketlerinde sunulan 1GB 1 TL kampanyasıyla sunulan fiyatlardan yararlanabilecek. 6 ay süreyle belirlenen fiyatla paketleri satın alma imkanına erişecek.