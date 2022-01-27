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Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası

Vodafone ,zaman zaman müşterilerine kampanyalar düzenlemektedir. Vodafone,faturasız hat abonelerine 1 GB 1TL kampanyası sunduğunu açıkladı. Peki,Faturasız aboneler 1GB 1TL kampanyasından nasıl yararlanabilir? Vodafone'un belirlemiş olduğu kolay paketlerden birini seçen aboneler kampanyadan yararlanabilecek. İşte Vodafone'un sunduğu 1GB 1TL kampanyasıyla ilgili detaylar...

27 Ocak 2022 Perşembe 15:07
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
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Vodafone faturasız hat kullanan müşterilerine, belirlenen kampanyalara geçiş yaptığında hat abonelerine 6 ay boyunca fatura ücreti garantisine her ay pakete ek 1GB intenet veya 250 dakika konuşma hakkını 1 TL olarak sunmaktadır. Peki, bu kampanyadan nasıl yararlanılır?

Bu kampanyadan yararlanmak için belirlenen yeni kolay paketlerden birine geçiş yapmak yeterli olacaktır. Kolay paketlerden birine geçen abone,kampanyadan yararlanabilir. Vodafone’un faturasız kolay paketlerinde sunulan 1GB 1 TL kampanyasıyla sunulan fiyatlardan yararlanabilecek. 6 ay süreyle belirlenen fiyatla paketleri satın alma imkanına erişecek.



Son Güncelleme: 27.01.2022 15:07
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VodafoneVodafone 1GB 1 TLVodafone Kolay Paket
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