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Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım

Alibaba, Vietnamlı perakende devi Masan Group’a 400 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Alibaba Group ve Baring Private Equity Asia’nın da yer aldığı konsorsiyum, Masan’ın perakende kolu The CrownX’in yüzde 5,5’ini ödemiştir.

17 Ocak 2022 Pazartesi 09:20
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
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Alibaba, Vietnamlı perakende devi Masan Group’a 400 milyon dolarlık yatırım yaptı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Alibaba Group ve Baring Private Equity Asia’nın da yer aldığı konsorsiyum, Masan’ın perakende kolu The CrownX’in yüzde 5,5’ini ödemiştir. Alibaba’nın 2018’de e-ticaret firması Lazada’ya yaptığı 4 milyar dolarlık yaptırım sonrasında Güneydoğu Asya’daki varlığını genişletecektir. Şirketin yaptığı açıklamaya göre CrownX, tüketicilere çevrimdışı ve çevrimiçi satın alımlar sunarak dijital dönüşümü hızlandırmak için Lazada ile yakın bir şekilde çalışacaktır. Ayrıca şirket The CrownX’e 300 milyon ila 400 milyon dolarlık ek bir yatırım için diğer yatırımcılarla görüşmelerde bulunmakta ve bu anlaşmanın 2021 yılında tamamlanması beklenmektedir. 

Alibaba, Vietnamlı perakende devi Masan Group’a 400 milyon dolarlık yatırım yapmasından sonra Masan’ın hisseleri yüzde 5,57 arttı ve şirket 5,3 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. 


Son Güncelleme: 17.01.2022 09:20
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Anahtar Kelimeler:
AlibabaMasan GroupYatırım
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