Vatandaşlara büyük şok! Maaşlar arttı, toplu taşımaya zam geldi: İzmir güncel Eshot, İzban, metro ücretleri

zmir'de zam haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Eshot, İzban ve metro ücretlerine yapılan zamın ardından şimdi de dolmuş fiyatlarına zam yapıldığı öğrenildi. Yapılan bilgilere göre, indi bindi ücreti 10 TL'den 15 TL'ye yükseltildi.

Zam haberleri İzmir'de etkisini sürdürüyor. Dolmuş ücretlerinde yaşanan artışlarla birlikte uzun güzergahları kapsayan ikinci ve üçüncü kademe ücretleri de yükseltildi. İkinci kademe ücreti 16 TL'den 19 TL'ye, üçüncü kademe ücreti ise 18 TL'den 22 TL'ye çıkarıldı.



Ayrıca, 25 kilometre ve üzeri güzergahları kapsayan yolcular için belirlenen ücret de 16 TL'den 25 TL'ye yükseltildi. Bu yeni tarife, İzmir'deki dolmuş kullanıcılarını etkileyecek.