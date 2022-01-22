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Vatandaşa TBMM'den yeni teşvik müjdesi

Vatandaşı ilgilendiren son dakika son dakika haberine göre meclise beklenen torba yasası teklifi ile Yeni teşvikler oluşturulacak. Bu teşviklerin içeriği belirtilen itibari ile 50 kişiden az işçi bulunduran işletmeler tabii tutulabilecek. Bu durumun bakıldığında covid-19 salgını boyunca maddi ondan etkilenen işyeri istihdam sağlayarak tekrar artışını yükseltebilecek. Teşvik hakkında daha birçok detaylar haberimizin içeriğinde bulunmaktadır.

22 Ocak 2022 Cumartesi 16:07
Vatandaşa TBMM'den yeni teşvik müjdesi
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Torba yasa teklifi yeni teşvik

Türkiye Büyük millet meclisinin (TBMM) gündeminde uzun süredir var olan torba yasa teklifi kabul edilmesine az bir zaman kaldı. Kabul edilmesi halinde 50'den az işçi çalıştıran işveren teşvik içindeki şartlara uygun olduğu takdirde istihdam artışına fayda sağlanacaktır.

Teşvikten faydalanacak kişiler ise şu kişilerdir

  • Pandeminin ikinci yılı itibarıyla 2021 in mart ayı kapsamında 50 kişiden az işçi çalıştıran işletmelere sunulacak. Bu durum en büyük şartlar arasında olmaktadır.
  • Ayrıca  SGK’ya bağlı olarak muhtasar ve prim hizmet bildirimlerinde mevcut düzende çalışmakta bulunan 50 kişi veya bundan daha az kişinin çalıştıran işletmen faydalanabilmesi ön görüldü.
  • Sadece 50 kişi mürettebatına sağlamakla kalmayıp yeni oluşturulacak teşvik orta ve küçük ölçekli işletmeleri de kapsayacaktır.
  • Bu yeni teşvik sayesinde ülkemizde yüzde 70'e varan iş yerleri kararıyla gelir kapıları yükseltebilecek.

Teşvik

ten işveren kadar işçilerde yararlanacaklardır fakat bunların da belli bir şartı vardır işçiler olarak şartlarda şu şekildedir:

  • Mart ayından itibaren 50 kişi altında bir işte çalışmak
  • Haziran'ın 1'i ve mayısın 30'u tarihlerini işe başlayan işçiler bu istihdamdan yararlanabilecek.
  • Bunun yanı sıra işe başladıktan 3 ay sonra dahi sigara sigortası bulunmayan kişiler faydalanabilir.
  • En büyük etken ise işe başlayan kişinin 3 ayda toplam 10 günden fazla 4A ve 4-c kapsamında sigorta dışı çalışıyor olması gerekmektedir.
  • Mevcut düzende sigortası olmaması isteğe bağlı sigorta yaptırmaması.
  • Ayrıca bağ-kur'lu yani 4B kapsamında olmaması gerekmektedir.

İlave tam bazı noktalarda da işverene tabi tutulacak hususlar mevcuttur

  • Öneğin bir işveren teşvikten yararlanacak kişi işe alırken diğer bir kişiyi işten çıkartmaması gerekiyor.
  • Belirtilen teşvik de yararlanacak bireyin işe başladı günden bir önceki seneye kadar sigortalı işçi sayısına ek mütemadiyen tutulup devam ettirilmesi sağlanacak.
  • 2020 yılı itibariyle istihdam sağlanan sigortalı işçi sayısına ek olarak istihdam edilmeleri şartı ile 2021 yılında işe alınacak olan personel için işverene teşvik sağlanacak.

Yeni teşvik Kredi miktarından düşmekte

  • Teşvikin yararlanılması adına belirtilen tarih içinde alınan işçinin 1160 2.60 liraya kadar destek devlet tarafından verilecek.
  • Bunun yanı sıra Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank gibi kamu bankalarındaki kredi faizleri düşük paylı olarak devam edilecek.
  • Yani bu süreç 30 Haziran 2022 ye kadar devam etmesi sağlanacak.
  • Bunun yanı sıra bir iş yerindeki mevcut düzende bulunan her işçiye bu teşvikten yararlanma hakkı verilmiyor sadece yukarıdaki belirtilen şartlara uyan 5 kişiye ait olarak bu şartlar uygulanacak. Tam 1 senenin dolması durumunda tekrardan teşvikin devam etmesi halinde yeniden 5 kişi dahi seçilebilmesi imkanı tanınıyor.

 


Son Güncelleme: 22.01.2022 16:07
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Anahtar Kelimeler:
TeşvikTorbaVatandaşMeclisTBMM
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