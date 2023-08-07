Üniversitede yüksek maaşla iş imkanı! Hem masa başı hem de denize sıfır çalışma fırsatı

Mersin Üniversitesi, yüksek maaşlı yeni personel istihdamı için duyuru yaptı. Üniversite Rektörlüğü'nün yazılı beyannamesine göre, 7 kişilik kontenjanla Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacak. Eksikliği gidermek amacıyla gerçekleşecek bu alımda KPSS notlarına dayalı olarak seçim yapılacak. Mersin Üniversitesi, yayımlanan ilanda, personel alımlarının detaylarını paylaştı. Bu adım, üniversitenin kadrosunu güçlendirme ve nitelikli personel kazandırma çabalarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. İşte detaylar...





MERSİN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK MAAŞLA ALIM YAPIYOR

Mersin Üniversitesi, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni personel alımı yapma kararı aldı. Bu alım, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonları için gerçekleştirilecek. Üniversite Rektörlüğü, başvuruların KPSS puanlarına göre değerlendirileceğini duyurdu. Adayların KPSSP3 puanının %70'i ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından YDS'ye denk kabul edilen sınavlardaki puanın YDS'deki karşılığının %30'u toplamı dikkate alınarak adayların seçileceği belirtildi. Seçim, en yüksek puandan başlayarak sıralanacak. İşte diğer ayrıntılar...





Seçilen adaylar daha sonra iki aşamalı bir sınav sürecine tabi tutulacaklar. Bu uygulamalı sınavdan en az 70 puan almak gereklidir. Ayrıca, alım yapılacak pozisyonlar da şunlardır:

Kıdemli Web Yazılım Uzmanı

Web Yazılım Uzmanı

Veri Tabanı Yönetim Uzmanı

Mobil Yazılım Uzmanı

Ağ Uzmanı

Sistem Yöneticisi

Bilgi Güvenliği Uzmanı

Bu alımın amacı, üniversitenin bilişim alanındaki personel ihtiyacını karşılamak ve nitelikli uzmanları bünyesine katmaktır. Mersin Üniversitesi, bu adımıyla teknolojik gelişmelere ayak uydurarak kalifiye kadrosunu genişletmeyi hedefliyor.

Mersin Üniversitesi'nin personel alım ilanında yer alan genel şartlar oldukça belirgin. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları karşılaması gerekiyor. Ayrıca, erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış veya tecilli olmaları bekleniyor. Başvuru yapacak adayların 35 yaşını geçmemiş olmaları gerekiyor. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan maddelere uygunluk da aranacak.

Adayların yoğun iş temposuna uyum sağlayabilmesi, grup içinde etkili bir şekilde çalışma yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca, düzenli dokümantasyona önem verme yeteneği, yaratıcı ve yenilikçi düşünce yapısı, öğrenmeye açıklık da önemli kriterler arasında yer alıyor. Analitik düşünce kabiliyetine sahip olmanın yanı sıra, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerilerinin güçlü olması da aranan özellikler arasında bulunuyor.

Bu genel şartlar, Mersin Üniversitesi'nin bilişim kadrosuna katılacak olan personelin niteliklerini yansıtıyor. Üniversite, bu kriterlerle donatılmış personelleri bünyesine kazandırarak, işbirliği odaklı, yenilikçi ve etkili bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.