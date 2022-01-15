Ümraniye'de korku dolu anlar! Ailesinin yaşadığı evi gözünü kırpmadan yaktı!

İstanbul Ümraniye'de görenlerin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi, cinnet geçirdi ve içerde annesi, eşi ve 2çocuğunun yaşadığı evi yakarak ateşe verdi. Adamın eşi ve çocukları kendilerini dışarı atarak kurtulurken, annesi bir süre evden çıkamadı ve dumandan çok fazla etkilendi.

Evini ateşe vererek yakan şahıs ise komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerini elinde bıçakla karşıladı ve yangına müdahale etmelerini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri bıçaklı şahsı etkisiz hale getirirken itfaiye ekipleri o sırada yangını kontrol altına almayı başardı.

Kullandığı bıçakla kendisini hafif yaraladığı tespit edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı ve Ümraniye Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dumandan etkilenen şahsın annesine ise sağlık ekipleri müdahale etti.