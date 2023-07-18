Ufuk Özkan'ı siroz yapan meyve diyeti ortaya çıktı! Gerçekler ağızları açık bıraktı: Meğer bu yüzden...

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın 3'üncü derece siroz hastalığına yakalandığı ve organ nakline ihtiyacı olacağına ilişkin haberlerin ardından pek çok şey yazılıp çizildi. Özkan'ın rolüne hazırlanırken uyguladığı Hollywood diyeti ise başrolde. Oyuncunun menajerliğini yapan şirket iddiaları yalanlarken, siroz hastalığının ardındaki gerçeği ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya açıkladı

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ve organ nakline ihtiyaç duyduğu haberleriyle ilgili çıkan iddialar üzerine pek çok spekülasyon yapıldı. Özkan'ın meyve diyetinin karaciğerini bitirdiği iddiası ise başı çekti. Ancak oyuncunun menajeri, bu iddiaları yalanladı ve gerçeğin farklı olduğunu belirtti. Siroz hastalığının ardındaki gerçek ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya tarafından açıklandı.

Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili haberler, insanlar arasında büyük bir merak ve endişe yaratmıştı. Haberlere göre, oyuncu 3'üncü derece siroz hastalığına yakalanmış ve hayati bir organ nakline ihtiyaç duyuyordu. Ancak bu haberlerin üzerine meyve diyetiyle ilgili çıkan iddialar da gündeme oturdu. Bazı kaynaklar, Özkan'ın rolüne hazırlanırken uyguladığı Hollywood diyetinin karaciğerine zarar verdiğini öne sürdü.

Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, meyve diyetiyle ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Menajerlik şirketi, bu haberleri yalanlayarak gerçeği açıkladı. İşte detaylar...





OYUNCU UFUK ÖZKAN'IN KARACİĞERİNİ BİTİREN NEYDİ?

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ve organ nakline ihtiyaç duyduğu haberleriyle ilgili çıkan iddialar üzerine pek çok spekülasyon yapıldı. Özkan'ın meyve diyetinin karaciğerini bitirdiği iddiası ise başı çekti. Ancak oyuncunun menajeri, bu iddiaları yalanladı ve gerçeğin farklı olduğunu belirtti. Siroz hastalığının ardındaki gerçek ise İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...





Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili haberler, insanlar arasında büyük bir merak ve endişe yaratmıştı. Haberlere göre, oyuncu 3'üncü derece siroz hastalığına yakalanmış ve hayati bir organ nakline ihtiyaç duyuyordu. Ancak bu haberlerin üzerine meyve diyetiyle ilgili çıkan iddialar da gündeme oturdu. Bazı kaynaklar, Özkan'ın rolüne hazırlanırken uyguladığı Hollywood diyetinin karaciğerine zarar verdiğini öne sürdü.

Oyuncunun menajeri tarafından yapılan açıklamada, meyve diyetiyle ilgili iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Menajerlik şirketi, bu haberleri yalanlayarak gerçeği açıkladı.

Ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın 3. derece siroz hastalığına yakalandığı haberleri sevenlerini üzdü. Ancak bu haberle birlikte sosyal medyada doğru olmayan bilgiler ve iddialar da yayıldı. Özkan'ın Hollywood diyetine başvurarak kilo vermesi ve bu durumun kontrolsüzce devam etmesiyle siroz hastalığına yol açtığı iddiaları hızla yayıldı. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalara rağmen diyet konusu hala tartışma konusu oldu. Bu nedenle milliyet.com.tr olarak Ufuk Özkan'ın menajerliğini yürüten Abdullah Bulut Management Cast Ajansı'na başvurduk. Ajans, "Ufuk Özkan bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroz hastalığına yakalandığı ya da durumunun kötüleştiği kesinlikle doğru değil. Zaten yıllardır takip altındaydı ve önümüzdeki günlerde yeniden tahlilleri yapılacak" açıklamasında bulundu.

Ancak daha önce Steve Jobs ve Ashton Kutcher gibi isimlerle gündeme gelen, sadece meyve ile beslenmeye dayalı Hollywood diyetinin siroz hastalığına yol açabileceği iddiaları merak edildi. Bu konuda obeziteyle mücadelede önemli çalışmalara imza atan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya da danıştık.

Dr. Ayça Kaya'ya göre, Ufuk Özkan'ın yaşadığı siroz hastalığıyla beslenme arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Sadece meyve ile beslenmeye dayalı Hollywood diyeti gibi ekstrem diyetlerin uzun süreli uygulanması ve sağlıksız bir şekilde kilo kaybına neden olması, vücut için zararlı olabilir. Ancak siroz hastalığının temel nedenleri arasında alkol tüketimi, hepatit enfeksiyonları, yağlı karaciğer hastalığı gibi faktörler bulunmaktadır.

Özetle, Ufuk Özkan'ın siroz hastalığıyla ilgili haberlerdeki meyve diyeti iddiaları doğrulanmamıştır. Menajeri bu iddiaları yalanlamış ve Özkan'ın sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtmiştir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'ya göre ise siroz hastalığıyla beslenme arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Bu nedenle, doğru bilgiye dayanmadan spekülasyon yapmak yerine uzmanlardan doğru bilgi almak önemlidir.