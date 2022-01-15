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Ücretsiz iddaa kupon sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bedava iddaa kuponu sorgulama

Spor Toto bünyesinde oynanan ‘iddaa’ yasal olarak oynanırken yerli ve yabancı ligleri takip ederek oynayacağınız bir oyun türüdür. İddaa takipçileri ücretsiz kupon sorgulama işleminin nasıl olduğunu merak ediyor. İşte bedava iddaa kupon sorgulamak için haberin detayları

15 Ocak 2022 Cumartesi 01:00
Ücretsiz iddaa kupon sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bedava iddaa kuponu sorgulama
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Yerli ve yabancı ligleri takip ederek oynanan iddaa, tahmin yolu ile oynanmaktadır. Bayilerde veya intenet üzerinde yasal sitelerle oynanan iddaalar sorgulama işlemi geçmişte kolay yapılırken artık çokta kolay olmadığı görülüyor. Kanallar kısıtlanırken dolandırıcılığın önüne geçmek için iddaa sitelerine güncelleme geldi.  Sonuç olarak vatandaşlar iddaalarını intenet üzerinden sorgulamak zorunda kaldı. Sorgulama esnasında yanlışlık veya usulsüzlük olmaması için bu sistem uygulanmaktadır. İddaa sorgulama işlemleri için kısıtlanmış fakat halen aktif olan yöntemler ise;

  • İddaa bülten takibi,
  • Kupon yapma ve maaş detayları görüntüleme,
  • Güncel maç sonuç bilgileri,
  • Canlı maç sonuçları ve takibi

bu hizmetler sayesinde iddaa sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ücretsiz iddaa kupon sorgulama yöntemleri

Kupon yapıldıysa sorgulamak için ilk olarak kanal bulunmalıdır. Kanal bulunduktan sonra iddalarınızı sorgulayabilirsiniz. Ayrıca geçmiş dönemlere ait kuponlara da bakabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kısıtlama getirilen kanallara başka yollar arayan vatandaşlar mevcut sorgulama yollarını aramaktadır bunlar ise;

  • İddaa intenet siteleri,
  • Mobil uygulamalar,
  • Resmi bayilikler

İddaa kupon sorgulama işlemi nasıl gerçekleşir?

Ülkemizde milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve yasal olarak kullanılan Spor Toto sayesinde bahis oynanmaktadır. Tahmin ve varsayımlara dayalı olarak oynanan bu oyunda bazıları keyif için oynarken bazıları ise para kazanmak için oynamaktadır. Sadece futbol için geçerli olmayan şans oyunları aynı zamanda voleybol, basketbol, hentbol, atletizm hatta masa tenisi gibi birçok spor branşları için oynanmaktadır. Oyunlar başlamadan önce tahminler yapılır ve sonuçlar gönderilmektedir.

Ücretsiz iddaa kuponu sorgulama

İddaların sonuçlarını takip etmek isteyen vatandaşlar resmi intenet sitesi üzerinden takip edebilirler. Sizlerde sonuçlarınızı takip etmek ve sorgulamak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. İdda sitesi üzerinde mutlaka üye olunması gerekmektedir. Yoksa sorgulama işlemini yapamazsınız.  18 yaşını doldurmuş kişilerin girebileceği sitede bayi tercihi üzerinden üyelikler oluşur. Üyeliği olan kişiler ise iddalarını bu site üzerinden kolaylıkla sorgulayabilirler.

Yapılan sorgulama işlemleri tamamen ücretsizken eğer başka sitelerde sorgulama sırasında sizlerden ücret talep edilirse o site güvenli değildir. Karışıklık veya usulsüzlük olmaması için resmi intenet sitesinden sorgulanması gerekmektedir.

Yeni idda kuponu sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yeni idda sorgulama işlemi ilk olarak maç başlamadan veya maç sırasında kendi tahminlere göre kupon oluşturabilir. Birden fazla maç üzerinde tahmin yürütülebilir. Şans oyunu olan bu iddalarda kaybetmek ve kazanmak vardır. Yeni iddaa oluşturmak için resmi intenet sayfasını kullanmanız önerilir. Maçı sorgula sekmesi ile zaman kaybetmeden sonucu öğrenebilirsiniz.  Eğer sonuç olumlu ise kazandığınızı sistemde görebilirsiniz.

Telefon üzerinden iddaa kupon sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Resmi intenet sitesinin uygulaması bulunurken Android veya iOS işletim sistemi cihazlarınıza uygulamayı indirdikten sonra kolaylıkla iddaalarınızı sorgulayabilirsiniz. Yine uygulamaya üye değilseniz eğer üye olmanız ve öyle bakmanız gerekmektedir. Üyelik oluşturduktan sonra sorgulama işlemini yapabilirsiniz.  30 haneli barkodun girilmesi ile birlikte sorgulama işleminiz gerçekleşir. Hangi maçı sorgulamak isterseniz kategori seçimi ile kolaylıkla aşamaları geçebilir ve sonuca ulaşabilirsiniz.

İddaa kuponları ne zaman sonuçlanıyor?

İdda kuponları, sonuçlanması ortalama 1 saat sürerken yoğunluk nedeniyle sistemde sıkıntı çıkabiliyor. Bu sebeple maç biter bitmez siteye girmeniz uygun görülür. Üye olmak istemeyen vatandaşlar sorgulama işlemlerini Çağrı Merkezi numarasından 44 86 86 ‘yı arayarak 30 haneli barkodu söylemesi üzerine bilgi alabilir.

İddaa parası nereden alınıyor?

İddalar sonuçlanmasını ardından ne kadar ücret alacağınız üye olduğunuz site üzerinde sorgulama bölümünde tutar yazmaktadır.  Oyun sonunda eğer tahminleriniz tutarsa ücretler intenet sitesine yüklenmektedir. Sitenin ilk başta belirlemiş olduğu şartlara uygun transfer banka ATM şubeleri yazılır ve o hesaba gönderilmektedir.  Tahminleri tutturan kişiler ise maç sonucunda hesaplarına yatmış olacaktır. İdda siteleri üzerinden para kazanmak kolay gözüküyorken aslında bir o kadar zordur.  Her zaman para kazanmak için değil keyif alınması eğlenmek için oynanması unutulmamalıdır. Eğer kişi kendini kaybederse bu durum hoş karşılanmayabilir.

İdda sitesi kaç para sonrasında bankadan ödeme yapmaktadır?

 Üye olunan iddaa sitesi üzerinde en fazla 3,771. TL tutarı geçmeyecek şekilde ödeme alabilirsiniz. Eğer almanız gereken tutar miktarı geçiyorsa yarısını alıp kalan parayı anlaşmalı bankaya aktarma yapabilirsiniz.

İdda kuponu iptal edilir mi?

Oluşturduğunuz kupondan emin değilseniz ve para kaybetmek istemiyorsanız iptal etmek hakkınız bulunmaktadır. Bu oyunun asıl amacı para kazanmak olduğu için bu hak sunulmuştur. Fakat canlı iddaa sonucunda oluşturulmuş kuponlar iptal edilemez. Kuponu oyna tuşuna basıldıktan sonra kupon mecburen başlamaktadır. Ancak diğer oyunlarda iptal etme durumu ise maçın başlamamış olması gerekmektedir. Kuponun iptal edilebilmesi için maçın başlamamış olması gerekiyor.

Resmi intenet sitesi üzerinden idda sorgulama için buraya tıklayabilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 15.01.2022 01:00
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IddaaSorgulamaücretsizKupon
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