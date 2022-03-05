Üç ayların önemi nedir? Üç aylarda oruç tutmanın sevabı var mı?

Recep ayının gelmesi ile birlikte Ramazan ayı heyecanı tüm müslüaman alemini heyecana gark etmiş durumda. Şaban ayı içerisinde olduğumuz şu günlerde her geçen gün biraz daha rahmet ve mağfiret ayı Ramazan ayına az bir süre kaldı.

Üç aylar içerisinde Regaib kandili miraç kandili ve berat kandili idrak ederek ibadet ettik ve günahlarımızın affını istedik. Bu geceleri ve günleri oruçlu geçirerek bir nebze olsun kulluk vazifemizi yerine getirdik.

Recep ve Şaban aylarında; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha nafile oruç tutmulştur. Fakat Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis rivayetlerinde yer alırken hadis kitapları da böyle bildiriyor.

Bu nedenle, Recep ve Şaban aylarının durmaksızın oruç tutarak geçirmenin farzi veya vacibi bir yanı bulunmamaktadır. Nafile oruç tutulabilir.