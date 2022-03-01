İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İŞKUR, 70 bin işçi alımı yapılan ilanları yayınladı!
Son Dakika
İŞKUR, 70 bin işçi alımı...
Alişan ve Buse Varol çifti boşanıyor!
Son Dakika
Alişan ve Buse Varol çifti...
Elektrik ve doğal gazda hane başına 5 bin lira destek!
Son Dakika
Elektrik ve doğal gazda hane...
Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?
Son Dakika
Oğulcan Engin ile Miray Daner...

Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?

Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı Türkiye dışında geçirenler için hangi ülkenin saatleri baz alınacak? Ramazan'a sayılı günler kala gurbetçilerin soruları gündeme gelmeye başladı. Siz değerli okuyucularımız için bu sorunun cevabını haberimizde veriyoruz.

01 Mart 2022 Salı 20:17
Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?
Takip Et:

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramını yurt dışında geçirenler için hangi ülkenin saatleri baz alınacak? Siz kıymetli okurlarımız için bu sorunun cevabını araştırdık. Haberimizde veriyoruz. 

Kabul edilen görüş şu doğrultudadır; kameri aylar, hilalin güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir noktasından görülmesidir. Bu zamanda ay, hilal şeklinde nerede, ne zaman görüleceği kusursuzca belirlenir. Türkiye ve diğer İslam Ülkerinde buna göre hesaplama yapılır. Sadece bazı İlsm Ülkeleri değişik baz alır. Bu farklılıklardan dolayı kimsenin ibadetine zarar gelmeyeceği gibi kim neredeyse veya hangi ülkedeyse o ülkenin saatlerine göre hesaplama yapılır. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı bulundukları ülke saatine göre hesaplanır. 



Son Güncelleme: 01.03.2022 20:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamazanülkeOruç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitremi ülkemdeki fakir vatandaşa vermesi için aileme gönderdim, bu caiz midir?
Fitremi ülkemdeki fakir vatandaşa vermesi için aileme gönderdim, bu caiz midir?
Bir kimse fitre vakti geldiğinde memleketi dışında olduğu zaman fitresini nerede verir?
Bir kimse fitre vakti geldiğinde memleketi dışında olduğu zaman fitresini nerede verir?
Kişinin geldiği beldelerde ailesinden pek çok fakirin bulunduğu gerekçesi ile fitreyi uzak beldelere vermenin hükmü nedir?
Kişinin geldiği beldelerde ailesinden pek çok fakirin bulunduğu gerekçesi ile fitreyi uzak beldelere vermenin hükmü nedir?
Şevval hilalini görünce ve bayram namazından önce söylenmesi gereken sözler nelerdir? Hangi duayı edilmelidir?
Şevval hilalini görünce ve bayram namazından önce söylenmesi gereken sözler nelerdir? Hangi duayı edilmelidir?
Fitreyi ikamet ettiği belediyeden başka bir beldeye göndermek caiz olur mu?
Fitreyi ikamet ettiği belediyeden başka bir beldeye göndermek caiz olur mu?
Fıtır sadakaları oturduğumuz yerdeki fakirlere mi dağıtılır yoksa başka yerlerdeki fakirlere de dağıtılabilir mi? Bayramdan üç gün önce yolculuğa çıktığımız zaman fitreyle ilgili ne yapmalıyız?
Fıtır sadakaları oturduğumuz yerdeki fakirlere mi dağıtılır yoksa başka yerlerdeki fakirlere de dağıtılabilir mi? Bayramdan üç gün önce yolculuğa çıktığımız zaman fitreyle ilgili ne yapmalıyız?

Popüler Haberler

Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?
196sekiz dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Bir Zamanlar Kıbrıs Ayşe ( Gülper Özdemir ) kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisindeki fon muziği nedir?
‘The Lost City of D’ filminin kadrosuna son katılan isim Daniel Radcliffe oldu!
Selçuk Borak kimdir? Ünlü sanatçının biyografisi
Akıncı dizisi Efe kimdir? Şerafettin Alakent kimdir, kaç yaşında?
2 Mart 2022 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 2 Mart Çarşamba at yarışı programı
Halı saha açma maliyeti ne kadar? Devlet geri ödemesiz hibe desteği veriyor mu?
TJK 1 Mart 2022 Salı at yarışı sonuçları
Esnaf, memur ve emekliler için müjde! Erdoğan açıkladı
Mare of Easttown dizinin konusu nedir? Başrolde kim vardır?
Ege Barutçu kimdir, nerede doğmuştur? Ege Barutçu kaç yaşında?
Benzin ve motorin zamlanacak mı? Akaryakıt zammı ne kadar olacak?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Can Ayşecik(Ecem Kanun) kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 1 Mart 2022 Salı Instagram giriş sorunu
Enis Aybar kimdir? Enis Aybar kaç yaşında? Enis Aybar ile ilgili bilgiler
Tiyatrocu Erkan Baylav kimdir? Erkan Baylav nereli,kaç yaşında?
Evde bakım maaşı Mart 2022 ödenmeye başladı mı? 1 Mart 2022 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bu Bir Soygundur: Dünyanın En büyük Sanat Hırsızlığı isimli belgesel dizinin konusu ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.