Türkiye dışındaki ülkeler Ramazan ayında orucu nereye göre açar?

ayı ve Ramazan Bayramını yurt dışında geçirenler için hanginin saatleri baz alınacak? Siz kıymetli okurlarımız için bu sorunun cevabını araştırdık. Haberimizde veriyoruz.

Kabul edilen görüş şu doğrultudadır; kameri aylar, hilalin güneş battıktan sonra, yeryüzünün herhangi bir noktasından görülmesidir. Bu zamanda ay, hilal şeklinde nerede, ne zaman görüleceği kusursuzca belirlenir. Türkiye ve diğer İslam Ülkerinde buna göre hesaplama yapılır. Sadece bazı İlsm Ülkeleri değişik baz alır. Bu farklılıklardan dolayı kimsenin ibadetine zarar gelmeyeceği gibi kim neredeyse veya hangi ülkedeyse o ülkenin saatlerine göre hesaplama yapılır. Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı bulundukları ülke saatine göre hesaplanır.