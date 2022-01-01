Tokat Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Tokat ilinde yaşayan insanlara Tokat Belediyesi tarafından yardım yapılmaktadır. Tokat Belediyesi’nin hangi yardımları yaptıkları merak edilmektedir. Tokat Belediyesi hangi yardımları gerçekleştirmektedir?

Tokat Belediyesi yardım başvurusu

Tokat şehrinde yaşayan kimsesiz,yoksullara , öğrencilere ve yardıma muhtaç ailelere yardım yapılmaktadır. Yardım başvurusu Tokat Belediyesi’nden ya da Tokat ilinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında gerçekleşmektedir. Yardım başvurusu için muhtarlıktan muhtaçlık belgesi alınması gerekmektedir. Yardım başvurusunun sonucunu Belediyeden ya da belediyeye ait 212 33 00 numaralı hattı arayarak öğrenebilirsiniz. Ek olarak e-devlet sisteminden de sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Tokat Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlar şu şekildedir;

Giyecek yardımı

Eğitim yardımı

Kırtasiye yardımı

Gıda yardımı

Şehit ,gazi ile asker yakınlarına yardım

Dul kadınlar için yardım

Kronik ve yatalak hastalara sağlık yardımı

Engelli kişilere yardım

Şehir içinde ulaşım yardımı

Kira yardımı

Kömür ve odun yardımı

Yeni doğanlara yardım

Tokat Belediyesi’nin yardımlarından kimler yararlanabilir?

İlk olarak Tokat şehrinde yaşayan insanlar yararlanabilmektedir. Ek olarak şu şartlardan birini taşıyanlar da yardımdan yararlanabilmektedir.

Şehit ve gazi yakını

Engelli vatandaşlar

İşsiz vatandaşlar

Dul ve maddi desteğe ihtiyaç duyanlar

Kimsesiz olanlar

Evsiz olmak

Eğitim masraflarını karşılayamamak

Sağlık masraflarını karşılayamamak

65 yaş üstü olanlar

Yatalak ve kronik hasta olanlar

Tokat Belediyesi elektrik,su ve doğalgaz yardımı

Belediye, işsiz ve yeşil kartı olan kişilere elektrik,su ve doğalgaz yardımı gerçekleştirmektedir. Belediye %20’ye kadar indirim uygulamaktadır.