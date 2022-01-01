Tokat Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılmaktadır?

Tokat ilinde yaşayan insanlara Tokat Belediyesi tarafından yardım yapılmaktadır. Tokat Belediyesi’nin hangi yardımları yaptıkları merak edilmektedir. Tokat Belediyesi hangi yardımları gerçekleştirmektedir?
Tokat Belediyesi yardım başvurusu
Tokat şehrinde yaşayan kimsesiz,yoksullara , öğrencilere ve yardıma muhtaç ailelere yardım yapılmaktadır. Yardım başvurusu Tokat Belediyesi’nden ya da Tokat ilinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında gerçekleşmektedir. Yardım başvurusu için muhtarlıktan muhtaçlık belgesi alınması gerekmektedir. Yardım başvurusunun sonucunu Belediyeden ya da belediyeye ait 212 33 00 numaralı hattı arayarak öğrenebilirsiniz. Ek olarak e-devlet sisteminden de sorgulama işlemi yapabilirsiniz. Tokat Belediyesi’nin yapmış olduğu yardımlar şu şekildedir;
Giyecek yardımı
Eğitim yardımı
Kırtasiye yardımı
Gıda yardımı
Şehit ,gazi ile asker yakınlarına yardım
Dul kadınlar için yardım
Kronik ve yatalak hastalara sağlık yardımı
Engelli kişilere yardım
Şehir içinde ulaşım yardımı
Kira yardımı
Yeni doğanlara yardım
Tokat Belediyesi’nin yardımlarından kimler yararlanabilir?
İlk olarak Tokat şehrinde yaşayan insanlar yararlanabilmektedir. Ek olarak şu şartlardan birini taşıyanlar da yardımdan yararlanabilmektedir.
Şehit ve gazi yakını
Engelli vatandaşlar
İşsiz vatandaşlar
Dul ve maddi desteğe ihtiyaç duyanlar
Kimsesiz olanlar
Evsiz olmak
Eğitim masraflarını karşılayamamak
Sağlık masraflarını karşılayamamak
65 yaş üstü olanlar
Yatalak ve kronik hasta olanlar
Tokat Belediyesi elektrik,su ve doğalgaz yardımı
Belediye, işsiz ve yeşil kartı olan kişilere elektrik,su ve doğalgaz yardımı gerçekleştirmektedir. Belediye %20’ye kadar indirim uygulamaktadır.