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The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?

Film severlerin gözde yapımlarından birisi olan The Final Girls, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla merak edilenlerden birisi oldu. Peki The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilenler…

31 Aralık 2021 Cuma 22:21
The Final Girls filminin hikayesi nedir, oyuncuları kimlerdir?
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Korku filmleri akşamların vazgeçilmez aktivitelerinden bir tanesidir. Yıllar boyunca birçok yapım, korku kavramının insanın içine işlemesini sağlamayı amaçlayarak izleyenlerle buluştu. Kimisi bu amaca ulaşırken kimisi ulaşamadı. Yaklaşık 6 yıl önce beyaz perdede gösterilen The Final Girls ise klasik korku filmlerinden farklı bir yol izliyor. Peki The Final Girls’in konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

The Final Girls filmi, diğer korku filmlerinden farklı olarak eleştiri yoluna gidiyor. Max isimli genç bir öğrenci, Camp Bloodbath adlı bir filmi izlerken sinema salonunda yangın çıktığı sırada bir baygınlık geçiriyor. Genç adam uyandığında ise kendisini Camp Bloodbath filminin setinde kendisini bulacak ve o sete baskın yapan seri katillerle mücadele edecektir.

Filmin oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

- Taissa Farmiga – Max Cartwright

- Malin Akerman – Amanda Cartwright

- Alexander Ludwig – Chris Briggs

- Nina Dobrev –   Vicki Summers

- Alia Shawkat – Gertie Michaels

- Thomas Middleditch – Duncan

- Adam Devine – Kurt

- Angela Trimbur – Tina

The Final Girls’ün korku türüne farklı bir şekilde yaklaşması izleyenlerde olumlu bir etki yaratmış gibi görünüyor.


Son Güncelleme: 31.12.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
The Final GirlsNina DobrevKorku
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