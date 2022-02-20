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Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?

İslam aleminin tevhid ilkeleri hakkında araştırmaları gün geçtikçe artıyor. Müslüman vatandaşlarımız tevhidin ne anlama geldiğini araştırırken meraklarını gideriyorlar. İşte tevhid ilkeleri ve ne anlama geldiği hakkında merak edilenler haberimizde

20 Şubat 2022 Pazar 14:14
Tevhid ilkeleri nelerdir? Tevhid anlam karşlığı nedir?
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İslam aleminin yaratıcı Allah’ın birliği anlamına gelen tevhid, ilkelerden oluşmaktadır. Merak edilen bu ilke, Kelimei Tevhid ve şehadet anlamı taşımaktadır. Kelimei Tevhid, ‘La ilahe illallah Muhammedün resulullah’ tır . Türkçe karşılığı olan Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun elçisidir anlamı vardır. Kelimei Şehadet ise ‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resuluh’ anlamına gelir. Türkçe meali olan, ‘Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim.’ anlamına gelmektedir.

Allah’ın zatında, eylemlerinde ve karşısında tek ve benzersiz olması anlamına gelen tevhid ilkeleri, islam dininde varlığını sürdürüyor. Allah’ın varlığının bilinmesi tek ve eşsiz olması sahip olduğu özellikleri hiç kimse de olmaması benzersiz olduğu anlamıyla bilinir. Buna önek verecek olursak, Allah’ın yarattığı her canlının benzersiz özellikleri olması, kendisinde olan özelliklerin hiçbir varlıkta bulunmaması varlığını birine bağlamayan nefes alma hayatını yaşamına devam etmeye gereksinim duymayan bir sıfattır. Yoktan var etmek, kaderleri yazmak, var ettiği canlıların ona muhtaç olması sadece Allah’a ait özelliklerdir.

Allah’a ait özellikleri başkasına yormak, varlığını başkasının doldurabileceğine inanmak, başkasına tapmak ve inanmak, geleceğimize dair bilgileri olduğuna inanmak, onun yerine başkasını koymak tevhid ilkesine karşı olunan durumlardır.



Son Güncelleme: 20.02.2022 14:14
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Anahtar Kelimeler:
TevhidKelimei şehadetİslam
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