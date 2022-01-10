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Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!

Teknosa, World kart kampanyalarına devam ediyor. Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı! 16-18 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanyanın detaylarına ulaşmak için haberimize göz atabilirsiniz. İşte kampanya detayları...

10 Ocak 2022 Pazartesi 05:09
Teknosa'da 125 TL hediye puan fırsatı!
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World kredi kartı kullanıcılarına özel Teknosa kampanyası başladı. Teknosa.com üzerinden yapılan 2000 TL ve üzeri alışverişlerde 125 TL değerinde World puan kazanma fırsatı! Kampanya geçerlilik süresi 16-18 Haziran 2021 tarihleri arasıdır.

Kampanyanın detayları

World Mobil’e özel olarak 16-18 Haziran tarihleri arasında www.teknosa.com üzerinden tek seferde yapılacak 2000 TL ve üzeri alışverişlerde puan verilecek.

Puan kampanyasında sadece bireysel kredi kartı ve debit kart ile yapılan alışverişler geçerli olacaktır. Kampanyadan maksimum 1 defa faydalanılabilir.

Kampanya gereği ek kartlar ile yapılan harcamalarda da puan verilecektir. Puan yüklemesi asıl karta yapılır. Kampanya süresinde ürün iade, iptal vb. sebepler yüzünden kampanya şartları sağlanamazsa puan verilmeyecektir.

Bir müşteri World Mobil katılımı sayesinde en fazla 125 TL puan kazanabilir. Kampanyaya katılmak için cep telefonuna World Mobil uygulaması indirmek gerekir. Uygulamadan kampanyaya katılmak için ‘’Kampanyalar’’ kısmında yazan ‘’Katıl’’ butonu seçilmelidir. Kazanılan puanlar 23 Haziran 2021 günü kredi kartına yüklenir.

Puanların son kullanma günü 23 Temmuz 2021 tarihidir. Kullanılmayan puanlar 24 Temmuz günü geri alınır. Puanlar, e-ticaret harcamalarında kullanılamaz. Business kart ve Worldpuan ile yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir.

Peşin ya da taksitli alışverişlerden kampanyaya uygun şekilde yapılan ilk alışverişten puan kazanılır. Kampanya yalnızca online alışverişler için geçerlidir ve Teknosa mağazaları geçerli değildir. istediğiniz ürünü alma özgürlüğünüz bulunur.

Kampanyaya dahil olan işlemlerin, Yapı Kredi World üye işyerindeki, Yapı Kredi Bankası World Pos sisteminden geçmesi gerekir. World üye işyerlerinin bildirmiş olduğu kampanya bilgilerinde meydana gelen hatalardan Yapı Kredi sorumlu değildir.


Son Güncelleme: 10.01.2022 05:09
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