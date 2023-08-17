TC kimlik numaranız artık sadece size kalacak! e-Devlet üzerinden hemen bunu yapın

Birçok dijital platform, kullanıcılarını daha iyi tanımak ve hizmet sunmak amacıyla çeşitli bilgileri talep etmektedir. Ancak, bu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçerek zararlı amaçlarla kullanılma riski bulunmaktadır. Özellikle TC kimlik numarası gibi hassas bilgilerin gizliliğine önem vermek gerekmektedir. Neyse ki, e-Devlet platformu üzerinden TC kimlik numaranızı gizleyebilirsiniz. Bu yöntem, kişisel bilgilerinizi koruma konusunda size yardımcı olabilir. Kendinizi ve verilerinizi güvende tutmak

Günümüzde birçok uygulama ve şirket, kullanıcıların kayıt olurken kişisel bilgilerini talep etmekte ancak ne yazık ki siber saldırılar sonucu bu bilgilerin çalınması riski her geçen gün artmaktadır. Bu tür saldırılar sonucunda milyonlarca kişinin verisi kötü niyetli kişilerin eline geçebilmekte ve ciddi mağduriyetlere yol açabilmektedir. Bu tür durumları önlemek ve kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına bazı adımlar atmak oldukça önemlidir.

Bilhassa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi hassas bilgilerin korunması büyük bir önem taşımaktadır. Eğer TC kimlik numaranızı daha güvenli hale getirmek istiyorsanız, e-Devlet platformu üzerinden gizlilik ayarlarınızı yapabilirsiniz. Bu adım, verilerinizi siber saldırılara karşı koruma altına almanızı sağlayabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BUNU YAPABİLİRSİNİZ













İşte e-Devlet üzerinden TC kimlik numaranızı kapatmak için izleyebileceğiniz adımlar:

e-Devlet hesabınıza giriş yapın ve "Kurumlar" menüsüne ulaşın.

Ardından, "Ticaret Bakanlığı" seçeneğine tıklayın.

"Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS)" seçeneğini seçin.

Karşınıza çıkan sayfada "Yeni Başvuru" seçeneğine tıklayarak bilgilerinizi doldurun ve onaylayın.

Bu adımları izleyerek TC kimlik numaranızın gizliliğini daha iyi koruma altına alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da bu özelliğin, kişilerin iradesi dışında şirketlere eklenmesini engellemek amacıyla kullanılabileceğini belirtiyor.

E-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen bu kısıtlama işlemi sayesinde, vatandaşlar kimlik numaraları üzerinde kısıt koyarak, istenmeyen durumların ve mağduriyetlerin önüne geçebilirler. Kişisel verilerin korunması adına alınan bu tür tedbirler, internet ortamında daha güvenli bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.