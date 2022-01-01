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Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?

Zor güneş dışı gezegen. Bir değil tam iki tane yıldızın etrafında kurulmuş olan bir mahallede kendini kurmaktır. Fakat gökbilimciler ise, Luke Skywalker ‘ın çifte gün batımını izlediği ‘’ Yıldız Savaşları ‘’ gezegeninin ardından bazen de ‘’ Tatooine ‘’ şeklide adlandırılmakta olan bu yabancı dünyaların bir çoğunu tespit ettiler. Peki Tatooine gezegenleri iki güneş ile birlikte nasıl yaşıyorlar? İşte haberimizin devamı..

01 Ocak 2022 Cumartesi 23:17
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?
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Zor güneş dışı gezegen. Bir değil tam iki tane yıldızın etrafında kurulmuş olan bir mahallede kendini kurmaktır. Fakat gökbilimciler ise, Luke Skywalker ‘ın çifte gün batımını izlediği ‘’ Yıldız Savaşları ‘’ gezegeninin ardından bazen de ‘’ Tatooine ‘’ şeklide adlandırılmakta olan bu yabancı dünyaların bir çoğunu tespitinde bulundular.

Yapılan yeni araştırmalar ışığında bilim adamları, tek bir yıldız yörüngesinde dönmekte olan bir gezegenin sadece bir yıldız kadar uzakta olan başka bir yoldaş ile birlikte bir çift halinde nasıl hayatta kaldığını araştırmaktadırlar. Uranüs güneşten. Bu kombinasyon ise, gökbilimcilerin tıpkı temel gezegen oluşturma fikrinde ki gibi, malzeme yığınlarının gezegenleri inşa edebilmek adına yeterince iyi bir şekilde birbirlerine yapışmalarının çok zor olduğu özellikle de kaotik bir ortam oluşturmaktadır.

Yapılan bu çalışmanın yazarlarından bir tanesi olan Roman Rafikov ise bu konu ile ilgili, ‘’ Ortaya atılan bu teori tek bir yıldızın etrafında oluşan gezegen sistemleri için son derece anlamlıdır fakat ikili sistemlerde bir gezegen oluşması ise daha da karmaşık bir haldedir. Çünkü bu oluşuma eşlik eden yıldız, adeta dev bir yumurta çırpıcısı şeklinde davranış sergiler ve öncül – gezegen diskini de dinamik olarak heyecanlandırır. ‘’ şeklinde konuştu. Cambridge Üniversitesinde görev yapan bir astrofizikçi Birleşik Krallık ‘ta yapmış olduğu bir açıklamada.

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Bilim insanları, görüntüde ikinci bir yıldızın varlığının, madde toplarının çarpışma hızlarının artırılması sonucu birbirlerine yapışmasını engellediğine inanmaktadırlar.

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü ‘nde görev yapan fizikçi Kidron Silsby ise bu konu hakkında ‘’ Yalnızca ikili olan bir sistemde ki eşlik eden yıldızın kütleçekimsel olarak ‘ yumurta fırlatıcısı ‘ etkisi sebebi ile, orada yer alan katı parçacıklar çok daha yüksek bir hız ile birbirleri ile çarpışmaktadırlar ‘’ şeklinde konuştu. Almanya ‘da konu hakkında aynı ifadelere sahip. Çarpıştıkları zaman birbirlerini yok ediyorlar. ‘’

Hem yıldızların hem de gezegenin özel düzeni – yaklaşık olarak 20 kere ayrılmış olan iki yıldızın Güneş ile Dünya arasında bulunan mesafe, bunlardan bir tanesinin yörüngesinde dönmekte olan bir gezegen ile birlikte – analiz edilen bilim adamları da rastgele olarak seçilmemişlerdir. Rafikov ile meslektaşları, Alpha Centauri adında ki bize en yakın olan sistemden ilham almışlardır. Fakat, Alpha Centauri ‘nin kendisinde saati geri alabilmenin herhangi bir yolu bulunmamaktadır, bu yüzden de bilim adamları simülasyonlara başvurmuşlardır.

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Yapılan bu simülasyon ile birlikte bir gezegenin başka bir çift yıldız ile bir arada var olabileceği senaryoları tekrarlanmış oldu. Özellikle de bir gezegenin bu düzende son derece başarılı bir şekilde oluşabilmesi için de bilim insanları sistemin, gezegeni çevreleyen son derece basit olan bir eşit enkaz diski ile başlaması gerektiğini buldular. Yıldızlar. Bu disk de çok yuvarlak bir şekilde olmalı ve küçük gezegenler olarak da bilinmekte olan gezegen parçaları yaklaşık olarak 10 kilometre genişliğinde ya da daha da büyük başlamalıdır.

Bilim insanları, bu faktörlerin hepsinin bir araya geldiklerinde potansiyel gezegenler tarafından gelmekte olan kitleler arasında ki etkileşimleri, var olan yabancı dünyalarda maddenin olabildiğince yavaşlattığına inanmaktadırlar. Yapılan bu araştırma, bilim insanlarının gaz ile çevrili olan çakıl boyutunda ki kaya ile malzeme parçalarını daha büyük olan mikro gezegenlerde toplayan küçük bir gezegen oluşumunun akış kararsızlığı modeli olarak adlandırmakta olduğu şeyi de destekleyebilir.

Yapılan açıklamaya göre ise bilim adamları, yapılan bu araştırmanın, bir dış gezegenin ikili bir sistem oluşturan yıldızların etrafında dönmekte olduğu daha da karmaşık olan ‘’ Tatooine ‘’ dünyalarını anlayabilmek adına iyi bir başlangıç noktası olarak hizmette bulunacağını umut etmektedirler.

Arama ise şurada açıklanmıştır: bir sayfa Jounal of Astronomy and Astrophysics tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir ve bir kopyası da bulunmaktadır. Yayılmış 23 Temmuz da arXiv.org baskı öncesi sunucusuna.

 


Son Güncelleme: 01.01.2022 23:17
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Anahtar Kelimeler:
TatooineIki Güneşli GezegenAstrofizikAstronomi
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