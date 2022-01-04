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Taşınma yardımı nedir? Kimler taşınma yardımından yararlanabilir?

Maddi açıdan sıkıntı içinde olan vatandaşlara devlet tarafından birçok yardım yapılmaktadır. Söz konusu yardımlardan birisi de taşınma yardımıdır. Peki, taşınma yardımı nedir? Kimler taşınma yardımından yararlanabilir? İşte detaylar…

04 Ocak 2022 Salı 07:08
Taşınma yardımı nedir? Kimler taşınma yardımından yararlanabilir?
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Taşınma yardımı, kentsel dönüşümden dolayı evlerin ya da iş yerlerinin taşınması gerektiği ve vatandaşların maddiyatlarının taşınmaya yeterli olmadığı zamanlarda devletin verdiği bir kerelik bir yardımdır. Kentsel dönüşüm son dönemlerde gündemde olduğu için söz konusu yardım neredeyse tüm şehirlerde uygulanmaktadır.

Kentsel dönüşümle, ülkemizdeki çarpık kentleşmenin önlenmesinin yanı sıra kişilerin deprem gibi doğal afetlerden kaynaklı maruz kalabilecekleri zararın daha aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı kentsel dönüşüme girmiş olan yerlerde yaşamakta olan vatandaşların orayı boşaltarak taşınmaları gerekmektedir. Maddi açıdan bu taşınmaya yetersiz kalan kişilereyse devlet tarafından taşınma yardımı yapılmaktadır.

Kimler taşınma yardımından yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilmekte olan bu yardımdan yararlanmak için ilk olarak kentsel projeden dolayı taşınmak zorunda kalmak ve söz konusu taşınmayı karşılayacak maddiyata sahip olmamak gerekiyor. Bundan dolayı taşınma yardımından yararlanmak isteyenlerin üzerlerine mülklerinin olmaması gerekiyor. Kiracı olan kişiler de söz konusu yardımdan yararlanabiliyor.

Taşınma yardımı başvuru şartları neler?

Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan yerlerde oturan vatandaşlar söz konusu yardıma başvuru yapabilirler. Kiracı olan vatandaşlar da bir kerelik bu yardımdan yararlanabiliyor. Yardımdan faydalanmak adına oturmuş olduğunuz evin kentsel dönüşüm kapsamında olması ve söz konusu taşınmanın masraflarını karşılamaya maddi gücününüz yetmemesi gerekiyor. Ancak, kentsel dönüşüme giren ev sizin üzerinizeyse söz konusu yardımdan yararlanamıyorsunuz.

Taşınma yardımı başvuru evrakları nelerdir?

Taşınma yardımı başvurularında istenilen evraklar şu şekildedir:

  • Belediyelerden alınabilen başvuru formu
  • Kişinin kimliğinin fotokopisi ile aslı
  • Taşınılacak adrese dair yerleşim yeri belgesi
  • Kentsel dönüşüme dahil olan adreste ikamet edildiğine dair nüfus kayıt öneğiyle ikametgahın kopyası
  • Riskli yapı olduğuna dair belge
  • Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede ikamet edildiği ile ilgili son üç aylık fatura
  • Kamu bankalarında müracaat eden kişinin ismine açılan banka hesap numarası

İşyeri taşınma yardımı başvuru evrakları nelerdir?

  • Başvuru formu
  • Kimlik belgesinin aslı ile kopyası
  • Riskli yapının olduğu iş yerine dair vergi levhası
  • Taşınılacak yerin adres bildirimi
  • Riskli iş yerinin riskli yapı olduğuna dair belgenin kopyası
  • Kamu bankalarında müracaat eden kişinin ismine açılan banka hesap numarası

 

Taşınma yardım ücreti

Taşınma yardım ücretleri genellikle bin 500 TL ve 2 bin TL aralığında oluyor. Yardım tutarı başvurunuzda vermiş olduğunuz banka hesabınıza yatmaktadır.

Taşınma yardımı başvuruları

Söz konusu yardıma başvuru yapmak için şahsi olarak belediyeye müracaat etmeniz gerekiyor. İstenilen belgeleri eksik olmadan  hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Taşınma yardımı ve kira yardımı birlikte alınıyor mu?

Kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak olan yerlerde yaşayan vatandaşlar hem taşınma hem de kira yardımından aynı anda yararlanabiliyor. Kira yardımları 18 ve 36 aya dek alınabiliyor. Taşınma yardımı gibi tek seferlik olmayan kira yardımının tutarları şehirlere göre farklı oluyor.


Son Güncelleme: 04.01.2022 07:08
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Taşınma YardımıTaşınma Yardımı Başvuru şartları
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