Taşınma yardımı nedir? Kimler taşınma yardımından yararlanabilir?

Taşınma yardımı, kentsel dönüşümden dolayı evlerin ya da iş yerlerinin taşınması gerektiği ve vatandaşların maddiyatlarının taşınmaya yeterli olmadığı zamanlarda devletin verdiği bir kerelik bir yardımdır. Kentsel dönüşüm son dönemlerde gündemde olduğu için söz konusu yardım neredeyse tüm şehirlerde uygulanmaktadır.

Kentsel dönüşümle, ülkemizdeki çarpık kentleşmenin önlenmesinin yanı sıra kişilerin deprem gibi doğal afetlerden kaynaklı maruz kalabilecekleri zararın daha aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Bundan dolayı kentsel dönüşüme girmiş olan yerlerde yaşamakta olan vatandaşların orayı boşaltarak taşınmaları gerekmektedir. Maddi açıdan bu taşınmaya yetersiz kalan kişilereyse devlet tarafından taşınma yardımı yapılmaktadır.

Kimler taşınma yardımından yararlanabilir?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından verilmekte olan bu yardımdan yararlanmak için ilk olarak kentsel projeden dolayı taşınmak zorunda kalmak ve söz konusu taşınmayı karşılayacak maddiyata sahip olmamak gerekiyor. Bundan dolayı taşınma yardımından yararlanmak isteyenlerin üzerlerine mülklerinin olmaması gerekiyor. Kiracı olan kişiler de söz konusu yardımdan yararlanabiliyor.

Taşınma yardımı başvuru şartları neler?

Kentsel dönüşüm kapsamında bulunan yerlerde oturan vatandaşlar söz konusu yardıma başvuru yapabilirler. Kiracı olan vatandaşlar da bir kerelik bu yardımdan yararlanabiliyor. Yardımdan faydalanmak adına oturmuş olduğunuz evin kentsel dönüşüm kapsamında olması ve söz konusu taşınmanın masraflarını karşılamaya maddi gücününüz yetmemesi gerekiyor. Ancak, kentsel dönüşüme giren ev sizin üzerinizeyse söz konusu yardımdan yararlanamıyorsunuz.

Taşınma yardımı başvuru evrakları nelerdir?

Belediyelerden alınabilen başvuru formu

Kişinin kimliğinin fotokopisi ile aslı

Taşınılacak adrese dair yerleşim yeri belgesi

Kentsel dönüşüme dahil olan adreste ikamet edildiğine dair nüfus kayıt öneğiyle ikametgahın kopyası

Riskli yapı olduğuna dair belge

Kentsel dönüşüm yapılacak bölgede ikamet edildiği ile ilgili son üç aylık fatura

Kamu bankalarında müracaat eden kişinin ismine açılan banka hesap numarası

İşyeri taşınma yardımı başvuru evrakları nelerdir?

Başvuru formu

Kimlik belgesinin aslı ile kopyası

Riskli yapının olduğu iş yerine dair vergi levhası

Taşınılacak yerin adres bildirimi

Riskli iş yerinin riskli yapı olduğuna dair belgenin kopyası

Kamu bankalarında müracaat eden kişinin ismine açılan banka hesap numarası

Taşınma yardımı başvurularında istenilen evraklar şu şekildedir:

Taşınma yardım ücreti

Taşınma yardım ücretleri genellikle bin 500 TL ve 2 bin TL aralığında oluyor. Yardım tutarı başvurunuzda vermiş olduğunuz banka hesabınıza yatmaktadır.

Taşınma yardımı başvuruları

Söz konusu yardıma başvuru yapmak için şahsi olarak belediyeye müracaat etmeniz gerekiyor. İstenilen belgeleri eksik olmadan hazırlayarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Taşınma yardımı ve kira yardımı birlikte alınıyor mu?

Kentsel dönüşümden dolayı yıkılacak olan yerlerde yaşayan vatandaşlar hem taşınma hem de kira yardımından aynı anda yararlanabiliyor. Kira yardımları 18 ve 36 aya dek alınabiliyor. Taşınma yardımı gibi tek seferlik olmayan kira yardımının tutarları şehirlere göre farklı oluyor.