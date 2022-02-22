TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!

2021 yılında sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği sağlanacak

Resmi Gazete’de yayımlanmış olan karara göre, tarım riskleri olarak belirlenmiş olan riskler için 2021 senesinde sigorta primlerinin % 50’si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden kaynak ayrılarak TARSİM yani Tarım Sigortaları Havuzu’na aktarma yapılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilmekte olan meyveler ile yağ gülünde verilmekte olan prim desteğine ek olarak, yalnızca don riski primine bu desteğin 3/1’i oranı ile ek prim desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenecek.

Köy bazında kuraklık verim sigortası olarak da sigorta priminin % 60’ı oranı ile prim desteği ödemesi yapılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ya da aylık meteorolojik verileri, TARSİM ile bilgisayar ortamında ücret almadan paylaşacak.

Devlet destekli tarım sigortası neler?

Bitkisel ürün sigortası

İlçe bazlı kuraklık verim sigortası

Ağaç – fidan sigortası sera sigortası

Büyükbaş hayvan hayat sigortası

Küçükbaş hayvan hayat sigortası

Kümes hayvanları hayat sigortası

Su ürünleri hayat sigortası

Arıcılık (Arılı kovan) sigortası

TARSİM tarafından teminat altına alınacak tarım sigortasının riskleri

Bitkisel ürünlerde; dolu ana riskiyle beraber fırtına, yangın, hortum, heyelan, sel ile su baskını, deprem, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe vermiş olduğu zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağmış olan yağmurun sebep verdiği miktar kaybı zararı ile ayçiçeği ürününde kuş zararı ek tehlikeleri de dolu paketi halinde verilecek.

Yukarıda yazılı olan risklere ek olarak, isteğe bağlı olacak şekilde;

Açık alanda yetiştirilen meyveler ile yağ gülü için don riski,

Meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağğı, örtü ve destek sistemleriyle bunların altında yer alan ürünler,

Meyve ağaçları,

Asmalar ile fidanlar için dolu ağırlığı ile taşıt çarpması riskleri

Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,

Altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riskiyle alakalı genel şartlarla tarife ve talimatlar kapsamında

Çift Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilerimizin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınıp Tarım Sigortaları Havuzunca teminat altına alınacaktır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortası ile, kuru tarım alanında yetiştirilmekte olan;

Buğday

Arpa

Çavdar

Yulaf

Tritikale

Nohut

Kırmızı mercimek

Yeşil mercimek gibi ürünlerle bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketinin haricindeki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, yoğun nem, yoğun yağış tehlikelerinden kaynaklanan verim azalışları da teminata dahil olacaktır.

Seralardaki tarım sigortası riskleri

Dolu ana riski ile beraber

Fırtına

Hortum

Yangın

Heyelan

Deprem

Sel ile su baskını

Taşıt çarpması

Kar ile dolu ağırlığı ek riskleriyle seranın örtü malzemesi

Konstrüksiyon yani iskelet kıymetlerinin direkt bir zarara uğradığında enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ile taşınmada çıkacak masraflar da pakete dahil edilerek değerlendirmeye alınacak.

Su ürünlerinde tarım sigortasının riskleri

Hastalık

Yetiştiricinin kontrolünün dışında gelişen kirlenme ile zehirlenme durumları

Fırtına

Hortum

Deprem

Sel ile su baskını

Kazalar

Predatörler

Alg patlamasından dolayı ortaya çıkan ölüm riski

İsteğe göre olacak şekilde kafes ile ağlar için kazalar;

Predatör saldırısı

Fırtına

Hortum

Deprem

Sel ile su baskını tehlikeleri

Su ürünleriyle kafes ile ağlar için hırsızlık tehlikeleri TARSİM tarafından temin edilecek.

Arıcılıktaki tarım sigortasının riskleri

Fırtına

Hortum

Yangın

Heyelan

Deprem

Sel ile su baskını

Taşıt çarpması

Nakliye ile

Vahşi hayvanlardan gelecek saldırı riskleri de sigorta kapsamında yer alıyor.

TARSİM tarım fotoğraf yarışması başvuruları için gerekli olan şartlar 2021

TARSİM’in düzenleyeceği “Türkiye’de Tarım” başlığı taşıyan fotoğraf yarışması 25 Kasım 2020’de başladı. “Türkiye’de Tarım” konu başlığı olan fotoğraf yarışmasına ülkenin sınırlarında yaşamakta olan ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilecek. Herkesin katılım sağlayabildiği fotoğraf yarışmasında;