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TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!

Tarım Sigortaları Havuzunca 2021 senesinde kapsama dahil edilecek riskler, ürünler ve bölgelerle prim desteği oranlarının belirlenmesi ile ilgili Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.25 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiş olan tebliğe göre; Tarsim tarafından teminat altına alınacak Tarım Sigortasının riskleri belli oldu. Detaylar haberimizde.

22 Şubat 2022 Salı 00:13
TARSİM Tarım Sigortası riskleri açıklandı!
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2021 yılında sigorta priminin % 50’si oranında prim desteği sağlanacak

Resmi Gazete’de yayımlanmış olan karara göre, tarım riskleri olarak belirlenmiş olan riskler için 2021 senesinde sigorta primlerinin % 50’si oranında prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden kaynak ayrılarak TARSİM yani Tarım Sigortaları Havuzu’na aktarma yapılarak karşılanacak.

Açık alanda yetiştirilmekte olan meyveler ile yağ gülünde verilmekte olan prim desteğine ek olarak, yalnızca don riski primine bu desteğin 3/1’i oranı ile ek prim desteği Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenecek.

Köy bazında kuraklık verim sigortası olarak da sigorta priminin % 60’ı oranı ile prim desteği ödemesi yapılacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ya da aylık meteorolojik verileri, TARSİM ile bilgisayar ortamında ücret almadan paylaşacak.

Devlet destekli tarım sigortası neler?

  • Bitkisel ürün sigortası
  • İlçe bazlı kuraklık verim sigortası
  • Ağaç – fidan sigortası sera sigortası
  • Büyükbaş hayvan hayat sigortası
  • Küçükbaş hayvan hayat sigortası
  • Kümes hayvanları hayat sigortası
  • Su ürünleri hayat sigortası
  • Arıcılık (Arılı kovan) sigortası

TARSİM tarafından teminat altına alınacak tarım sigortasının riskleri

Bitkisel ürünlerde; dolu ana riskiyle beraber fırtına, yangın, hortum, heyelan, sel ile su baskını, deprem, yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe vermiş olduğu zararlar, pamuk ürününde hasat döneminde yağmış olan yağmurun sebep verdiği miktar kaybı zararı ile ayçiçeği ürününde kuş zararı ek tehlikeleri de dolu paketi halinde verilecek.

Yukarıda yazılı olan risklere ek olarak, isteğe bağlı olacak şekilde;

  • Açık alanda yetiştirilen meyveler ile yağ gülü için don riski,
  • Meyve bahçeleriyle bağlarda dolu ağğı, örtü ve destek sistemleriyle bunların altında yer alan ürünler,
  • Meyve ağaçları,
  • Asmalar ile fidanlar için dolu ağırlığı ile taşıt çarpması riskleri
  • Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski,
  • Altıntop, limon, mandalina, portakal, üzüm ürünlerinde sıcak hava zararı riskiyle alakalı genel şartlarla tarife ve talimatlar kapsamında

Çift Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilerimizin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınıp Tarım Sigortaları Havuzunca teminat altına alınacaktır.

Köy bazlı kuraklık verim sigortası ile, kuru tarım alanında yetiştirilmekte olan;

  • Buğday
  • Arpa
  • Çavdar
  • Yulaf
  • Tritikale
  • Nohut
  • Kırmızı mercimek
  • Yeşil mercimek gibi ürünlerle bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketinin haricindeki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, yoğun nem, yoğun yağış tehlikelerinden kaynaklanan verim azalışları da teminata dahil olacaktır.

Seralardaki tarım sigortası riskleri

  • Dolu ana riski ile beraber
  • Fırtına
  • Hortum
  • Yangın
  • Heyelan
  • Deprem
  • Sel ile su baskını
  • Taşıt çarpması
  • Kar ile dolu ağırlığı ek riskleriyle seranın örtü malzemesi
  • Konstrüksiyon yani iskelet kıymetlerinin direkt bir zarara uğradığında enkazın sökülmesi, kaldırılması, temizlenmesi ile taşınmada çıkacak masraflar da pakete dahil edilerek değerlendirmeye alınacak.

Su ürünlerinde tarım sigortasının riskleri

  • Hastalık
  • Yetiştiricinin kontrolünün dışında gelişen kirlenme ile zehirlenme durumları
  • Fırtına
  • Hortum
  • Deprem
  • Sel ile su baskını
  • Kazalar
  • Predatörler
  • Alg patlamasından dolayı ortaya çıkan ölüm riski

İsteğe göre olacak şekilde kafes ile ağlar için kazalar;

  • Predatör saldırısı
  • Fırtına
  • Hortum
  • Deprem
  • Sel ile su baskını tehlikeleri
  • Su ürünleriyle kafes ile ağlar için hırsızlık tehlikeleri TARSİM tarafından temin edilecek.

Arıcılıktaki tarım sigortasının riskleri

  • Fırtına
  • Hortum
  • Yangın
  • Heyelan
  • Deprem
  • Sel ile su baskını
  • Taşıt çarpması
  • Nakliye ile
  • Vahşi hayvanlardan gelecek saldırı riskleri de sigorta kapsamında yer alıyor.

TARSİM tarım fotoğraf yarışması başvuruları için gerekli olan şartlar 2021

TARSİM’in düzenleyeceği “Türkiye’de Tarım” başlığı taşıyan fotoğraf yarışması 25 Kasım 2020’de başladı. “Türkiye’de Tarım” konu başlığı olan fotoğraf yarışmasına ülkenin sınırlarında yaşamakta olan ve 18 yaşını doldurmuş olan herkes katılabilecek. Herkesin katılım sağlayabildiği fotoğraf yarışmasında;

  • 1.’lik ödülünün 6.000 TL
  • 2.’lik ödülünün 5.000 TL
  • 3.’lük ödülünün 4.000 TL
  • 4’lük ödülünün 1.500 TL olacağı yarışmanın son başvuru tarihi 25 Ocak 2021 tarihinde son buldu.


Son Güncelleme: 22.02.2022 00:13
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Anahtar Kelimeler:
TARSİM2021TarımSigortasıRiskleri
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