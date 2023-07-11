Tam 30 il için korkutan uyarı! Meteoroloji ve AFAD duyurdu: Ortalık buz kesecek

Meteoroloji ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 30 il için alarm vererek halkı uyardı. Hava durumuyla ilgili son dakika bilgilerine göre, yağmur alarmı verilen bölgelerde sıcaklıklar düşecek ve şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Son dakika duyurusuna göre, sıcaklıkların düşeceği ve şiddetli sağanak yağışların beklendiği belirtildi. Bu durum, bazı bölgelerde ortamın buz gibi soğuyacağı anlamına geliyor.





AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak gibi 15 ilde "turuncu" kodla yağış uyarısı yapıldı. Ayrıca, Amasya, Bilecik, Bursa, Erzincan, İstanbul, Tokat, Bayburt, Yozgat, Ardahan, Yalova, Sivas, Kars, Gümüşhane, Erzurum ve Çorum gibi 15 il için de "sarı" kodla yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaparak, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklediğini belirtti. Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Kastamonu kıyıları, Kayseri, Niğde, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Yozgat'ın doğu, Sivas'ın kuzey ve batı, Erzurum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bu durum, vatandaşların yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını gerektiriyor. Ayrıca, Güney ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgarlar (40-70 km/saat) şeklinde fırtına bekleniyor.



Meteoroloji ve AFAD yetkilileri, halkın bu zorlu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalarını ve güvenlik tedbirlerine uymalarını önemle vurguluyor. Vatandaşların güvende kalmaları için yetkililerin yapacağı duyuruları takip etmeleri ve gerektiğinde gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.