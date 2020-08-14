İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat yağmuru
Son Dakika
Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e iltifat...
Gaziantep'te şüpheli ölüm! Gaziantep'te erkek arkadaşının penceresinden düşen genç kız yaşamını yitirdi
Son Dakika
Gaziantep'te şüpheli ölüm! 14 Ağustos...
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam balkondan düştü!
Tartıştığı akrabalarına tencere fırlatan adam...
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan vaka sayısı dikkat çekerken vefat oranlarının düşmesi sevindirdi!
Son Dakika
Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı! Artan...

Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 14.08.2020’li haberimize göz aratak Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

14 Ağustos 2020 Cuma 20:44
Subay ve Yedek Subay olabilmek için gerekli şartlar neler olacak? Çalışma şartları nasıldır?
Takip Et:

Ülkemizde oldukça fazla kişi subay ve yedek subay olmayı istemektedir. Buna bağlı olarak nasıl subay ve yedek subay olunabileceği sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde subay ve yedek subay olunabilmesi için sınavlara girilmesi gerekmektedir. Sınav dışında diğer bazı koşulların da sağlanması halinde vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedirler. Subay olanlar TSK kapsamında askeri personel olarak mesleklerine başlamaktadırlar. Yedek subaylık ve subaylık, gençler tarafından tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır.

Nasıl Subay Başvurusu Yapılır?

Subay olmak isteyenlerin başvurularını aşağıdaki kısımda yer alan intenet adresi üzerinden yayınlanan duyuruları takip ederek gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu intenet adresi üzerinde yer alan başvuru ekranına e-devlet şifresi ile girilerek ön başvuruların yapılması gerekmektedir. Ön başvuruların yapılması ardından tercihlerin yapılması ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir.

Subay Olmak İçin Gereken Koşullar

  • Lisans mezunu olan başvurucuların 1 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmaları gerekmektedir.
  • Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanların 1 Ocak 1987 tarihi ve sonrasında doğmuş olmaları halinde başvurabilmektedirler.
  • Uzmanlık yapmış olanların 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.
  • Başvuru yapacak olan kadınların 1.53 metreden uzun olmaları istenmektedir. Erkekler için ise boy sınırı 1.64 metre olmaktadır.
  • Kamu Personeli Seçme Sınavı olan KPSS’den KPSS-P3 puan türünde minimum 60 puan alınması gerekmektedir.

Yedek Subay Olma Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar başvuru yapabilmektedirler.
  • 4 yıllık lisans eğitimi vermiş olan bir fakülteden mezun olanlar, yedek subay olma şansını elde edebilmektedirler.
  • Yedek subay olmak istediklerine dair taleplerini iletmeleri gerekmektedir.
  • Yedek subay alımları için adaylara sunulan boy ve kilo aralığında olunması istenmektedir.
  • Lisans mezunu olan başvuru sahiplerinin 27 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Lisansüstü mezunlar için ise; bu yaş sınırı 32 olmaktadır.

Yedek Subaylığa Nasıl Başvurulur?


Yedek subaylık için başvurular askerlik şubelerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında yedek subay olunmak istendiğinin belirtilmesi gereklidir. Askerlik şubesindeki görevli kişi bu talep sonrasında bir form daha vermektedir. Sonrasında 12 aylık dönem içinde yedek subaylık mı yoksa 6 aylık dönem içinde erbaşlık mı yapmak istedikleri sorulur. Yedek subaylık için başvurulması halinde bir sınava girilmekte ve sonuca göre yedek subay olarak askerlik yapılabilmektedir. TSK günümüzde çok yoğun ilgi gösterilen yedek subaylık için kısıtlı sayıda alım yapmaktadır. Başvurular arasından ihtiyaca göre belirlenmiş olan sayıda kura çekilmekte ve alımlar buna göre yapılmaktadır. Kuraların çekilmesi sonrasında yedek subaylığa hak kazanmış olanlar 2 aylık bir eğitim alırlar. Bu eğitim sonrasında görev yerlerinde göreve başlayabilmektedirler. Eğitimlerin ardından göreve başlayan yedek subaylar 10 ay boyunca maaşlı olarak çalışabilmektedirler.

Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu Nasıl Sorgulanır?

İlgili sorgulamanın yapılabilmesi için e-devlet sistemine girilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda gerekli adımlar sıralanmıştır.

  • https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmalıdırlar.
  • Ana sayfadaki giriş yap butonuna tıklamaları ve bu buton üzerinden kimlik doğrulaması yapmaları gerekmektedir. E-devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı ve intenet bankacılığı ile kimlik doğrulaması yapılabilmektedir. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenler; PTT şubelerinden e-devlet şifresini temin edebilmektedirler.
  • T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra e-hizmetler menüsünden Milli Savunma Bakanlığı’nın seçilmesi gerekmektedir.
  • Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir. Açılan sayfada sonuç görüntülenebilmektedir.

Subay Adayları Tercih İşlemleri

Subay adayları tercih işlemleri sırasında en az 1 komutanlığa başvuru yapmak durumundadırlar. Toplamda 3 hak verilen adayların bir sıralama yapmasına gerek olmamaktadır.

Subay Sınav Yerleri Neresi?

  • Hava Kuvvetleri Bando ve Merasim Komutanlığı’nda sınava girilebilmektedir. Sınav merkezi, Ankara Kirazlıdere’de olmaktadır.
  • Kara Harp Okulu Komutanlığı’nda sınav yapılmaktadır. Sınav yeri, Ankara Çankaya’dadır.
  • Ankara Mamak’ta MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda sınava girilebilmektedir.

Sözleşmeli Subaylar İçin Başvuru Koşulları

  • Lisans mezunlarının en fazla 27, lisansüstü mezunlarının 32, uzmanlık eğitimi alanların 35 yaşında olmaları gerekmektedir. Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar ise; denklik belgesi almalıdırlar.
  • Son 2 yıl içerisinde KPSS-P3 puan türünde 60 ve üzeri puan alınmış olması gerekmektedir.
  • Kanunun sebepler ile askerlik görevlerini yerine getirmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
  • Askerlik hizmeti devam eden yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler başvuru yapabilmektedirler.
  • Askerlikten terhis olanların yedek subay olamaz kararı yok ise; başvuru yapabilmektedirler.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanların başvuruları alınmaktadır.
  • Herhangi bir sebep ile sivil veya askeri okullardan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden çıkartılmamış olanların başvuruları kabul edilmektedir.
  • Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonrasında sonucun olumlu çıkması gerekmektedir.
  • Herhangi bir durumdan dolayı hükümlü bulunmamış ve soruşturma altında olmayan bireyler başvuru yapabilmektedirler.
  • Terör örgütü üyeliği bulunmayan, milli güvenliği tehdit edebilecek herhangi bir oluşumun içerisinde olmayan kişiler başvuru yapabilmektedirler.

Subay ve Yedek Subay Maaşları

Subaylar 2020 senesinde ortalama olarak 5000 TL maaş almaktadırlar. Fakat bu rakam rütbeye göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca görev yapılan bölge de maaşa etki eden faktörler arasında yer almaktadır. Yedek subaylar ise subaylara göre 1000-1500 TL daha az maaş almaktadırlar.



Son Güncelleme: 14.08.2020 20:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Asker, polis veya çeşitli kamu görevlerinde bulunurken malul olan vatandaşlara çifte emekli maaşı
Adliyede demir çubuklu kavga
Adliyede demir çubuklu kavga
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
E-Devlet trafik cezası borç sorgulama nasıl yapılır? 2020 Trafik cezası sorgulama
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Park halindeki otomobil cayır cayır yandı
Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Antalya'da minibüs ve otomobil çarpıştı! Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? AFAD toplanma alanları sorgulama
AFAD acil toplanma alanı sorgulama işlemleri nereden, nasıl yapılır? AFAD toplanma alanları sorgulama

Popüler Haberler

Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 14 Ağustos 2020
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
İş Bank 100 Bin TL uygun vade ve faiz oranlı konut kredisi hesaplama 14 Ağustos 2020 Cuma
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Kaymakamlık sosyal yardımları ve başvuru şartları nelerdir?
Türkiye’nin ilk ve tek yerli otomobil markası TOGG üretim tesislerine 4300 personel alımı
Spor ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyiz, püf noktalar neler?
2020 Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Kuruluş Osman Dündar Bey gerçek tarihte nasıl ölüyor?
Mimar Selim Bey'le Evim Daha Güzel çok yakında Haber Global'de
Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL korona virüs sosyal yardım parası ödenecek mi?
Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Salı - Burcunuza göre sizi bugün yaşantınızda neler bekliyor?
Kozmik Işınlar Dünya'nın yanına gelecek, radyasyon oranı artacak iddiası gerçek mi?
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 13 Ağustos 2020 Perşembe
Yeşil Tarife ne demek? YETA elektrik faturalarını düşürecek mi?
Beyaz Show yeni bölümleri yayınlanacak mı? Beyazıt Öztürk açıkladı
Gelir belgesiz 20.000 TL kredi kampanyası başlatan 6 banka ve kredi şartları
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2020 6 Ay ödemesiz

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.