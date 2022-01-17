İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Stajyer avukat 4. kattan düştü! Sakarya'da şüpheli ölüm..

Sakarya'da stajyer avukatlık yapan 31 yaşındaki Cem Sarı, iş merkezinin 4. kat penceresinden aşağı düştü. Beton zemine düşen genç stajyer olay anından hayatını kaybetti.

17 Ocak 2022 Pazartesi 13:49
Stajyer avukat 4. kattan düştü! Sakarya'da şüpheli ölüm..
Takip Et:

Sakarya Barosu'nda stajyer avukat olarak kayıtlı Cem Sarı (31) bir iş merkezinin 4. katından aşağı düştü. Kahreden olay merkeze bağlı Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Yerde kanlar içinde yatan birini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adının Cem Sarı olduğunu öğrendikleri stajyer avukatın düşme anından hayatını kaybettiğini belirlediler. Sarı’nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.


Son Güncelleme: 17.01.2022 13:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaStajyer AvukatCem SarıIşmerkezi4 KatIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?
BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman oluyor?
PTT kargo köy dağıtım günleri ne zaman oluyor?
PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi?
PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi?
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
18 Ocak 2022 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 18 Ocak Salı at yarışı programı
Esnafa 5 bin TL hibe desteği ne zaman verilecek?
TJK 17 Ocak 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği için başvuru koşulları nelerdir?
Yüz yüze eğitim kararı: MEB açıkladı!
Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatifleri borçları ertelendi mi? Çiftçilerin kredi borcu ne zamana ertelendi?
Vietnamlı perakende devi Masan Group’a Alibaba’dan 400 milyon dolarlık yatırım
Kahvehane, kafe ve çay bahçelerine 5 bin TL hibe ne zaman verilecek? 5 bin TL hibe desteği için şartlar nelerdir?
Bir Zamanlar Çukurova Betül kimdir? İlayda Çevik kimdir, kaç yaşında?
29 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında neler var?
Rüyada böcek görmek ne demek? Rüyada böcek sürüsü görmek neye işarettir?
Pompeii filmi konusu nedir? Pompeii konusu ve oyuncu kadrosu
Bulgaristan'da emeklilik yaşı ve maaşı ne kadar?
Nagehan Alçı Afganistan'da kara çarşafa girdi
PTT Kargo ile yurt dışına kargo gönderilir mi?
PTT köy dağıtımına tabi bekliyor ne demektir?
BtcTurk kullanıcılarının hangi bilgileri sızdırıldı?
SGK hizmet birleştirme işlemi nasıl yapılır?
1 Bitcoin kaç TL, kaç Dolar ediyor? 16 Ocak 2022 Pazar Bitcoin ne kadar oldu?
Kanal 7 Sensiz Olmaz dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.