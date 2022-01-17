Stajyer avukat 4. kattan düştü! Sakarya'da şüpheli ölüm..

Sakarya Barosu'nda stajyer avukat olarak kayıtlı Cem Sarı (31) bir iş merkezinin 4. katından aşağı düştü. Kahreden olay merkeze bağlı Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Yerde kanlar içinde yatan birini gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adının Cem Sarı olduğunu öğrendikleri stajyer avukatın düşme anından hayatını kaybettiğini belirlediler. Sarı’nın cansız bedeni yapılan incelemeler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken polis olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırmaya başladı.