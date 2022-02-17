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Staj Sigortası nasıl sorgulanır? E-Devlet staj sorgulama işlemi

Stajyerlik sigorta sorgulama işleminin nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Sorgulama yapmak için takip edilmesi gereken adımlar nelerdir? Staj belgesi sorgulanır mı? Haberimizde staj sigortası ile ilgili merak edilenlere yer verilmiştir.

17 Şubat 2022 Perşembe 16:06
Staj Sigortası nasıl sorgulanır? E-Devlet staj sorgulama işlemi
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Staj sigortası nedir? Nasıl yapılır?

Staj sigortası sorgulama işlemi online olarak yapılabilmektedir. Sorgulama sayesinde stajyerlik kapsamında ödenen sigorta primini ve gün sayısını görüntülemek mümkündür.

Sorgulama işlemi

Sigorta başlangıcı sorgulaması E-Devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Sorgulama yapmak için;

  • Buraya tıklayarak E-Devlet sistemine giriş yapın.
  • T.C. numaranızı ve şifrenizi girerek Kimlik Doğrulama işlemini gerçekleştirin.
  • SGK Hizmet Dökümü alanını seçin. Seçili kısımda Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü görünüyorsa staj süresine dair hizmetler görünecektir.

Belge sorgulama

Staj süresi ile ilgili belge gerektiğinde;

  • E-Devlet staj sigortası sorgulama ekranı açılmalıdır.
  • Hizmet Dökümü Türü alanında Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü alanı seçilmelidir.
  • Üniversite veya meslek lisesi sigortası sorgulaması yapıldıktan sonra ‘’Yazdır’’ seçeneğine tıklanmalıdır.
  • Çıraklık sorgulaması da aynı ekrandan yapılmaktadır.

Staj sigortası görünmüyorsa ne yapmak gerekiyor?

  • Üniversite veya meslek lisesi staj sorgulaması görünmüyorsa Tüm Sigorta Kolları seçeneği seçilmelidir.
  • E-Devlette SGK hizmet dökümü sorgulaması yapıldığı zaman uzun vade hizmetleri görünür. Staj ve çıraklık süresi görünmemektedir.
  • Tüm Sigorta Kolları seçeneğini seçmenize rağmen hizmetler görünmüyorsa staj yapılan işletme tarafından bildirimler yapılmamış demektir. Staj işletmesi ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Çıraklık sigortası

Bu sigorta, Çıraklık Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılmaktadır. İşyerlerinde çıraklık yapanlar için yapılmaktadır. Sorgulama işlemi yukarda bahsedildiği şekilde yapılabilir. Sigortaya iş kazası ve meslek hastalıkları dahildir. Sosyal güvencesi olmayan kişilere hastalık primi de ödenir. Uzun vade primi yatmadığı için ve kısa vade primi ödendiğinden dolayı çıraklık sigorta başlangıcı emeklilikte geçerli değildir.

Uzun vade gün sayısı nedir?

Uzun ve kısa vade şeklinde iki ayrı prim uygulaması vardır. Kısa vade primlerinde hastalık, iş kazası, meslek hastalığı geçerlidir. Uzun vadede malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortası bulunmaktadır.

Normal çalışanların primleri işverenleri tarafından ödenirken, staj ve çıraklık sigortası gibi sigorta kollarında sadece iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık primleri yatmaktadır. Uzun vade sigorta kollarında prim ödenmediğinden dolayı bu primle emekli olunamaz.

4a uzun vade hizmeti nedir?

Lise staj sorgulaması sırasında 4a uzun vade hizmeti bulunmamaktadır sonucu çıkmaktadır. Tüm Uzun Vade SGK Hizmet Dökümü alanında uyarı görüyorsanız kısa vade primi olan hastalık vb. primlerin yatıyor olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sigorta haricinde sigortanız bulunmuyorsa sistem uyarı verir.

Staj dönemi sigorta başlangıcı yerine geçer mi?

İlk işe giriş tarihi staj olanların mağduriyetleri devam etmektedir. Bu sürenin emeklilikte giriş olarak sayılması için staj yasası beklenmektedir. Staj başlangıcının emeklilik sayılması ile ilgili yasal bir çalışma bulunmamaktadır.

Staj parasının yattığı nasıl öğrenilir?

  • Kullandığınız banka kanallarındaki hesaplarınızı kontrol edin.
  • E-Devletten staj sorgulaması yapın.
  • Belirtilen menüde son ayın prim ödemesini görüyorsanız maaşınız yatacaktır.


Son Güncelleme: 17.02.2022 16:06
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Anahtar Kelimeler:
StajSigorta
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