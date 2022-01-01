SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 500 TL intibak zammı ne zaman gelecek?

Çalışma Bakanlığı tarafından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 500 TL intibak zammı kampanyasının başlatıldığı duyuruldu. İntibak zammı beklentileri 2021 yılında devam etmektedir. İntibak zammı ne zaman verilecek?
İntibak zammı
Emeklilere yeni intibak zammı formülü
2000 senesinden önce emekli olan vatandaşlar için intibak zammı düzenlemesi yapıldı. 2000 senesinden sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak istemektedir. Fakat bu konuda bir resmi açıklama yok. Hükümet tarafından herhangi bir adım bu konuda yok. Bu karar çıkar ise 5 milyon emekliye bu intibak zammı uygulanacak. Bu hafta içerisinde TBMM’de bu konu konuşulacak ve bir karar verilecek.
Son Güncelleme: 01.01.2022 01:17