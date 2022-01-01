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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 500 TL intibak zammı ne zaman gelecek?

2000 senesinden önce emekli olan vatandaşlar için intibak zammı düzenlemesi yapılmıştı. İntibak zammında düzenlemeye gidildi. Emekli maaşlarına 500 TL intibak zammı kampanyası başlatıldığı duyuruldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 500 TL intibak zammı ne zaman gelecek? Bu haberimizde İntibak zammına ilişkin merak edilenleri sizler için derledik. İşte intibak zammı ile ilgili merak edilenler...

01 Ocak 2022 Cumartesi 01:17
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 500 TL intibak zammı ne zaman gelecek?
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Çalışma Bakanlığı tarafından SSK ve Bağkur emekli maaşlarına 500 TL intibak zammı kampanyasının başlatıldığı duyuruldu. İntibak zammı beklentileri 2021 yılında devam etmektedir. İntibak zammı ne zaman verilecek?

İntibak zammı

Emekli insanlar, hükümetin intibak zammı kararını beklemektedir. İntibak yasasında 155 TL zam olacağı beklenmektedir. Bu zam oranıyla intibak zammının 500 TL’ye çıkması bekleniyor. Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bir çalışma yapması beklenmektedir. Bu düzenlemenin ardından maaşların ne kadar olacağı henüz belli değildir.

Emeklilere yeni intibak zammı formülü

2000 senesinden önce emekli olan vatandaşlar için intibak zammı düzenlemesi yapıldı. 2000 senesinden sonra emekli olanlar da bu kampanyadan yararlanmak istemektedir. Fakat bu konuda bir resmi açıklama yok. Hükümet tarafından herhangi bir adım bu konuda yok. Bu karar çıkar ise 5 milyon emekliye bu intibak zammı uygulanacak. Bu hafta içerisinde TBMM’de bu konu konuşulacak ve bir karar verilecek.


Son Güncelleme: 01.01.2022 01:17
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İntibak ZammıEmeklilere 500 TL Intibak Zammı
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