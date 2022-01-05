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SSK doğum borçlanması nedir?

E-Devlet'ten doğum borçlanması ile ilgili işlem yapılabilmektedir. Doğum borçlanmasının ne olduğu araştırılmaktadır. SSK doğum borçlanması nedir? Bu haberimizde SSK doğum borçlanmasına ilişkin detayları sizler için derledik. İşte SSK doğum borçlanmasına ilişkin merak edilenler...

05 Ocak 2022 Çarşamba 07:25
SSK doğum borçlanması nedir?
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SSK araştırması yeni adıyla 4a araştırması olarak adlandırılmaktadır. Doğum borçlanması ise kadın çalışanların ilk prim ödeme tarihinden sonra doğmuş olmaları kaydıyla, 3 çocuğa kadar 720 gün süreyle SGK hizmetlerinden düşülmesi işlemidir. Bu nedenle e-devlette yer alan 4a doğum kredisi menüsü, SSK kapsamında yakın zamanda çalışmış kadınların online kredi başvurusunda bulunmalarını sağlayan bir uygulamadır. E-devlet doğum borçlanması detayları neler?

4a doğum borçlanması

Başvurmak için e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Değilse size en yakın PTT çıkışından temin edebilir veya intenet bankacılığı kanallarından e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz. Daha sonra ;

Öncelikle buradan T.C. numaranız ve e-devlet şifreniz ile 4a doğum borçlanması başvurusu ekranına giriş yapın. Aşağıdaki linkten giriş yapabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-dogum-borclanmasi-basvurusu

Ardından açılan sayfada YENİ BAŞVURU diyerek devam edin.

Başvuru kısmında eğer kendiniz için yapacaksanız KENDİM İÇİN hak sahibi olarak ölüm aylığı için borçlanma yapacaksanız Hak Sahibi Olduğum Kişi için (Anne / Baba / Eş / Çocuk) kısmını seçin.

Daha sonra borçlanmak istediğiniz gün sayısını girerek hesaplama yapabilir ve başvuru işlemini tamamlayabilirsiniz.

Doğum borçlanması formu

Borçlanma  tutar hesaplanırken seçilen günlük Prime temel gelir: Bu bölümde ödünç alınan tutarı ödeyeceğiniz tutarı işaretlersiniz. Hiç işaretlemezseniz, en düşük miktardan ödünç almaya başlar."Minimum" kutusunu işaretlerseniz, yine de en düşük değerden başlayacaktır. En büyük kutucuğu işaretlerseniz, en yüksek tutarla tamamlanacaktır. Diğer kısmı kontrol ederek maksimum ve minimum tutar arasında bir tutar yazabilirsiniz.

Borçlanmak istediğiniz hizmetin/sürenin niteliği: Bu bölümde doğumdan sonraki dönem için kutucuğu işaretleyiniz.

 İstenilen süre: Bu bölümde, tüm hizmetleri borçlanmak  istiyorsanız, lütfen tüm hizmetler/dönemler için kutuyu işaretleyin.

Doğum borçlanması için kredi veren bankalar

Bankalar, emeklilik koşullarını sağlayan kişilere düzensiz krediler yoluyla kredi vermektedir. Deniz BANKASI en önemli kredi bankasıdır. Mali durumunuz uygunsa, geri ödemek için borçlanma  için emekli olmalısınız ve banka size kredi verecektir. Ziraat Bankası'nın doğum kredisi bu konudaki önemli desteklerden biridir. Ziraat Bankası genellikle yeniden yapılandırma sırasında kredi vermektedir. Diğer bankaların kredi faaliyetlerini bankanın kredi sayfasından takip edebilirsiniz.

Doğum borçlanması nasıl hesaplanır?

Sigortadan sonra doğan 3 çocuğa kadar yapılır.

Her bir çocuk için sigorta başlangıcından sonra olması kaydı ile 24 aya kadar yani 720 güne kadar ve toplamda 2160 güne kadar borçlanma yapılabilir.

Analık borçlanması hesaplaması için ödenecek en düşük tutar talep tarihinde geçerli brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si, en yüksek sgk borçlanma hesaplaması ise bunun 7,5 katı olarak ödenir.

Borçlanmada ödeme nasıl yapılmaktadır?

Başvuru tamamlandıktan sonra sosyal güvenlik kurumu size ödeme yazısı gönderecektir. Bu mektubu aldıktan sonra 1 ay içinde  T.C. kimlik numarası ile  SGK menüsünden borç alması veya banka şubesinden online ödeme yapması gerekmektedir.

Doğum borçlanması kaç gün?

Bu konudaki araştırılan  konulardan biri de SGK'nın doğum borcunun kaç gün yapıldığıdır. Her çocuk için 720 güne kadar, 3 çocuk için  2.160 güne kadar borçlanma  alabilir. Buradaki şart, doğum tarihinden itibaren 24 ay içinde anne adına prim ödenmemiş olmasıdır. Primin bir kısmı ödenmişse, kalan günler primin ödendiği 24 aylık dönemden borçlanma yapılır.

Genel olarak, kadınların sigortadan önce çocuklar için borç para alma hakları yoktur. Ancak, Meclis şu anda bunun üzerinde çalışmaktadır.


Son Güncelleme: 05.01.2022 07:25
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