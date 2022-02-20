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Son peygamber kimdir? Hz. Muhammed son peygamber midir?

İslam dini ile ilgili araştırma yapan kişiler son peygamber kimdir, Hz. Muhammed son peygamber midir konusunda bilgi sahibi olmak istiyor. İşte Kur'an'da ayetlerle açıklanan son peygamber.

20 Şubat 2022 Pazar 08:11
Son peygamber kimdir? Hz. Muhammed son peygamber midir?
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İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed, Allah’ın tüm insanlığa doğru yolu göstermek için gönderdiği peygamberlerin sonuncusudur. Allah-u Teala bunu bize Kur’an-ı Kerim’de şu sözlerle ifade etmiştir:

Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah’ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.’’

Kur’an’da geçen bu ayet, peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in insanlığa gönderilen son peygamber olduğunu göstermektedir. Belirtilen ayette Hz. Muhammed’in son peygamber olduğunu açıkça duyurmak için, ‘hâtem’ kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime aynı zamanda mühür anlamına gelmektir. Bilindiği üzere mühür de bir mektubu ya da fermanı kapatıp sonlandırmak için kullanılır.

Bu bilgiler ışığında bilinmelidir ki İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed, hem peygamberlerin sonuncusu hem de peygamberlik makamını sona erdiren ilahi bir müdürdür.



Son Güncelleme: 20.02.2022 08:11
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Anahtar Kelimeler:
Hz. MuhammedSon Peygamber
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