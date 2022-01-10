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Şok'ta haftanın ürünleri neler?

Şok marketlerde bu hafta hangi ürünlerin geleceği merak konusu oldu. Marketlerde artık temel ihtiyaçlar dışında birçok ürünün satışa sunulmasıyla birlikte haftalık olarak aktüel ürünlerde neler geldiğini herkes merakla bekliyor. Bu hafta Şok, hangi ürünleri getiriyor? Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik.

10 Ocak 2022 Pazartesi 17:14
Şok'ta haftanın ürünleri neler?
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Şok marketlerde 16 Haziran ve 23 Haziran arasında hangi ürünler satışa sunulacak?  Siz değerli okuyucularımız için haberimizde derledik. 


Son Güncelleme: 10.01.2022 17:14
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