Sokak ortasında karısını yumruklayarak merdivenden düşürdü!

Hergün yaşanan kadına şiddet olaylarının bu seferki adresi İstanbul Sarıyer oldu. İlçeye bağlı Ayazağa mahallesinde yaşayan Aynur T. (34) ile eşi Ümit T. (36) sokakta yürüdükleri sırada birden tartışmaya başladılar. Kıskançlık yüzünden olduğu öğrenilen tartışma sırasında durdurduğu taksiye binmek isteyen Ümit T., kendisine engel olmayan isteyen eşine saldırdı ve yumruklamaya başladı.

Aynur T. aldığı yumruk darbeleriyle dengesini kaybetti ve cadde üzerinde bulunanlerden yuvarlandı. Genç kadın başından yaralanırken, kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Öfkeli koca ise olayın hemen ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

KADIN EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralı halde olan Aynur T.'yi ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, hastane polisine ifade veren genç kadın eşinden şikayetçi olmadığını söyledi.

Yaşanan şiddet olayı sonrası dayakçı koca, polisin güvenlik kamera kayıtlarını incelemesi sonrası belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alınırken, işlemleri tamamlanan Ümit T., hakkında bir şikayet olmaması nedeniyle çıkarıldığı adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.