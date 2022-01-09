Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

Avantajlı ve hesaplı ürünlerin adresi olan Şok market, 18 Haziran ile 25 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Full HD Android Smart Led TV, saç ve sakal kesme makinesi, tekli priz ve lamba anahtarı, trecking ayakkabı, pantolon, deri kemer, omuz çantası, terlik, kablolu kulaklık, kartlık, 3’lü topraklı grup priz, 4’lü Yedigün gazlı içecek, 4’lü Pepsi gazlı içecek, yumuşatıcı ürünleri süpermarket zinciri Şok’un raflarında yer alarak müşterilerini bekliyor olacak.

25 TL ve üzerinde yapılacak alışverişlerde Yedigün ve Pepsi’nin 4’lü paketleri 16,25 Türk Lirası yerine sadece 11 Türk Lirası olacak. Yumos ürünleri ise 20 Türk Lirası yerine sadece 13 Türk Lirası olacak. İşte aktüel ürün kataloğunda yer alacak ürünlerin fiyatları: