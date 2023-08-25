ŞOK kırtasiye ürünleriyle göz doldurdu! Öğrenciler ürünlere, veliler fiyatlara bayılacak

Öğrenciler ve veliler, ŞOK marketlerdeki bu özel kampanya sayesinde okul ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Geniş ürün yelpazesi ve çeşitli fiyat aralıkları ile sunulan kırtasiye malzemeleri kampanyası, öğrencilerin ve velilerin bütçelerine katkı sağlayacak ve okul hazırlıklarını daha keyifli hale getirecek.

Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler ve veliler için sevindirici bir haber geldi. Gazete İlk Sayfa'nın verdiği habere göre, kırtasiye ürünleri alışverişinde fırsatlar yağacak. Habere göre, sokak kırtasiyeleri ve büyük mağazalar, okul alışverişi için geniş ürün yelpazesi sunuyor. Özellikle defter, kalem, çanta, dosya gibi ürünlerde indirim ve kampanyalar dikkat çekiyor. İşte detaylar...





ŞOK MARKETTEN KIRTASİYE ÜRÜN FIRSATI

Haberde, öğrenci ve velilerin bütçelerine katkı sağlamak için kırtasiye ürünlerinde yapılan kampanyaların çeşitli detaylarına da değiniliyor. İndirimli ürünlerin yanı sıra, okul alışverişlerinde kullanılabilecek ekstra avantajlar ve promosyonlar da habere yansıyor. Velilerin ve öğrencilerin bu fırsatları yakından takip etmesi öneriliyor.

Kırtasiye ürünleri alışverişi, her yıl öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği bir dönemdir. Bu tür kampanyalar, eğitim masraflarının azaltılmasına yardımcı olurken, aynı zamanda öğrencilerin yeni eğitim dönemine hazırlıklı bir şekilde girmelerine destek oluyor. Habere göre, sokak kırtasiyeleri ve büyük marketlerdeki avantajlı fiyatlar, öğrenci ve velilerin bu dönemde harcamalarını daha hesaplı hale getiriyor.

Haberde yer alan bilgilere göre, özellikle kalem setleri, defter çeşitleri, okul çantaları, boyalar, resim malzemeleri gibi ürünlerde cazip indirimler ve paket teklifleri sunuluyor. Bu da öğrencilerin ve velilerin daha ekonomik bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor.

Sonuç olarak, kırtasiye ürünleri alışverişi dönemi öğrenciler ve veliler için önemli bir etkinlikken, Gazete İlk Sayfa'nın verdiği haber bu dönemdeki fırsatları ve kampanyaları özetliyor. Habere göre, indirimli ürünler ve avantajlı fiyatlar öğrencilerin ve velilerin bütçelerine katkı sağlayarak okul alışverişlerini daha ekonomik hale getiriyor.

ŞOK marketler zinciri, yeni eğitim dönemi öncesi öğrencilere ve ailelere destek olmak amacıyla kırtasiye malzemeleri satışını duyurdu. 16 Ağustos ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu özel kampanya ile ŞOK, geniş bir yelpazede okul alışverişi yapmayı planlayan öğrenci ve velilere uygun fiyatlı seçenekler sunacak.

Yüzlerce okul ürününü içeren ŞOK kırtasiye malzemeleri kataloğu, çeşitli okul ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla sunacak. Bu dönemde okul alışverişi yapacak olan aileler ve öğrenciler, ŞOK marketlerdeki bu kampanyadan faydalanarak bütçelerine katkı sağlayabilecekler. Katalogda yer alan ürünler arasında okul çantaları ve defterler ön planda olacak.

Okul çantaları, 99,95 TL ile 299 TL arasında değişen fiyat aralıklarında sunulacak. Aynı şekilde, okul defterleri de ebatlarına göre farklı fiyatlarla raflarda yer alacak. Bu kampanya ile öğrenciler ve veliler, kaliteli okul malzemelerine daha ekonomik bir şekilde sahip olabilecekler.

ŞOK marketlerinin kırtasiye malzemeleri satışına başlaması, özellikle okul dönemi yaklaşırken ihtiyaçlarını erken karşılamak isteyen öğrenciler ve veliler için büyük bir fırsat sunuyor. Uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunan ŞOK, alışveriş yapacak olanları mağazalarına çekmeyi hedefliyor.

Bu kampanya ile ŞOK marketler, müşterilerine kaliteli ve çeşitli kırtasiye ürünleri seçenekleri sunarak, okula hazırlık döneminin daha kolay ve hesaplı geçmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. Öğrenciler ve veliler, ŞOK kırtasiye malzemeleri kampanyası ile ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda bütçelerine de katkı sağlayabilecekler.

ŞOK marketler, 2023 yılına özgü okul alışverişi için geniş bir ürün yelpazesi ve çeşitli fiyatlarla kırtasiye malzemeleri sunuyor. 16 Ağustos ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya ile öğrenci ve veliler, ihtiyaçlarına uygun ürünleri daha hesaplı bir şekilde temin edebilecekler.

ŞOK marketlerinin kırtasiye malzemeleri kataloğunda çok sayıda ürün yer alıyor. Bu ürünlerin fiyatları da çeşitlilik gösteriyor. Örneğin, L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 4599 TL, katlanabilir-ayaklı yazı tahtası 399 TL, Everest Dijital Yazı Tahtası 99,95 TL gibi ürünler uygun fiyatlarla sunuluyor. Aynı şekilde Siyah Tws Kulaklık 199 TL, Sm-804 Kablosuz Mouse 79,95 TL gibi ürünler de liste içerisinde yer alıyor.

Okul çantaları da çeşitli fiyat aralıklarında sunuluyor. Anaokulu Çantası 99,95 TL, Paraşüt Kumaş Çanta 299 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 199 TL gibi fiyatlarla raflarda yerini alacak. Öğrencilerin beğeneceği renkli sırt çantaları da 199 TL'den satışa sunulacak.

Kırtasiye ürünleri arasında çeşitli boyutlarda defterler, kalem setleri ve boya malzemeleri de bulunuyor. Kalem, boya ve oyun hamuru setleri farklı fiyatlarla öğrencilerin ilgisine sunuluyor. Aynı zamanda çeşitli aksesuarlar da kampanya dahilinde yer alıyor.

Öğrenciler ve veliler, ŞOK marketlerdeki bu özel kampanya sayesinde okul ihtiyaçlarını daha uygun fiyatlarla karşılayabilecekler. Geniş ürün yelpazesi ve çeşitli fiyat aralıkları ile sunulan kırtasiye malzemeleri kampanyası, öğrencilerin ve velilerin bütçelerine katkı sağlayacak ve okul hazırlıklarını daha keyifli hale getirecek.