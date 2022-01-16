Sivas'ta TIR'a çarpan yolcu otobüsü yolda savruldu: Ölü ve yaralılar var!

Korkunç kaza Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Aşağıkale mevkisi yakınlarında meydana geldi. İl genelinde etkili kar yağışı nedeniyle yolda meydana gelen buzlanmadan dolayı bir yolcu otobüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolda savrulan yolcu otobüsü daha sonra yola devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden ekipler yaptıkları kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan 17 kişiyi ilk müdahalelerini gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak çevre hastanelere kaldırdılar.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı.