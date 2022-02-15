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Sivas'ta korkunç cinayet! Cesetlerden birinin kesilen başı aranıyor..

Sivas İmranlı'da bir evde yapılan incelemeler sonucunda 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaşıldı. Cesetlerden birinin parçalanmış olduğu görülürken, kesilen ve şuan kayıp olan başın arandığı bilgisi paylaşıldı.

15 Şubat 2022 Salı 13:35
Sivas'ta korkunç cinayet! Cesetlerden birinin kesilen başı aranıyor..
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Korkunç cinayet Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Eskikapımahmut köyünde ikamet eden Özer Karapınar'i (44) evinin bahçe kısmında hareketsiz olarak yattığını gören çevre sakinleri durumu hemen jandarmaya bildirdiler. Yapılan ihbar sonrasında ise bölgeye kısa sürede hem jandarma hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda belirtilen adrese giden ekipler babası Musa Karapınar (74) ile birlikte yaşayan ve hayvancılık yapan Özer Karapınar'ı bahçede hareketsiz olarak yatarken buldular. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özer Karapınar, yapılan incelemeler sonrası hayatını kaybettiği anlaşılırken ekiplerin evin içinde yaptıkları incelemelerde ise baba Musa Karapınar da vücudu parçalara ayrılmış olarak bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesiyle ev güvenlik şeridiyle çevrilirken Musa Karapınar'ın parçalanmış olan vücudundan ayrılmış olan başın kayıp olduğu fark edildi. 

Özer Karapınar ile babası Musa Karapınar'ın cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılması için İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 15.02.2022 13:35
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Anahtar Kelimeler:
SivasİmranlıCinayet
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