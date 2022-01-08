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Sivas İmranlı'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 2 ölü 19 yaralı..

Sivas'ın İmranlı ilçesine yakın bir bölgede yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yan yatan otobüste bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:33
Sivas İmranlı'da yolcu otobüsü kaza yaptı! 2 ölü 19 yaralı..
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Kaza saat 05.00 sıralarında Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Sivas-Erzincan karayolunda meydana geldi. Kemreli köyü yakınlarında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Gaziantep'ten hareket eden ve Trabzon'a  doğru seyir halinde olan Kadir Ç. idaresindeki bir yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü yolda savrulurken yolun kenarındaki şarampole yuvarlandı. Ağaçlara vurarak duran otobüste tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.

Yapılan ihbar üzerinde kısa sürede kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken, kazada, kamyonet şoförü ile birlikte yine kamyonetin içinde bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) isimli yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Otobüste yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan 19 kişi de ambulanslara alınarak İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri de yapılan olay yeri inceleme işlemleri sonrası İmranlı Devlet Hastanesi’nin morguna gönderildi.


Son Güncelleme: 08.01.2022 17:33
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SivasİmranlıYolcu OtobüsüKaza2 ölü
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